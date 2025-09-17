Advertisement

لبنان

الراعي استقبل السفير فادي عساف قبل مغادرته إلى الفاتيكان

Lebanon 24
17-09-2025 | 05:27
Doc-P-1418115-638937089469042567.jpg
Doc-P-1418115-638937089469042567.jpg photos 0
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان سفير لبنان لدى الفاتيكان الدكتور فادي عساف، الذي أشار بعد اللقاء إلى أن" الزيارة تأتي في اطار التزود ببركة صاحب الغبطة وتوجيهاته قبل توجهه إلى الفاتيكان واستلام مهامه"، منوها "بمواقف البطريرك ودوره في العلاقة الوطيدة مع الكرسي الرسولي". (الوكالة الوطنية)
