لبنان

الرئيس عون: رسالتنا للخارج واضحة لبنان آمن وقادر على النهوض

Lebanon 24
17-09-2025 | 06:08
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد "شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية (LARP) انّ "دور اللبنانيين في بلاد الانتشار أساسي في دعم وطنهم الأم، ومن الطبيعي أن يكون لهم الحق في المشاركة في صناعة القرار".
 واشار الى ان" لبنان عاد إلى الخريطة العالمية، ويوجّه رسالة للخارج بأنّه بلد آمن، فيما المؤشرات الاقتصادية مشجّعة، وقد تميّز فصل الصيف بنجاح على مختلف المستويات".
 
