الرئيس عون: رسالتنا للخارج واضحة لبنان آمن وقادر على النهوض

اكد رئيس الجمهورية أمام وفد "شراكة النهضة – الأميركية (LARP) انّ "دور اللبنانيين في بلاد الانتشار أساسي في دعم وطنهم الأم، ومن الطبيعي أن يكون لهم الحق في المشاركة في صناعة القرار".واشار الى ان" عاد إلى الخريطة العالمية، ويوجّه رسالة للخارج بأنّه بلد آمن، فيما المؤشرات الاقتصادية مشجّعة، وقد تميّز فصل الصيف بنجاح على مختلف المستويات".