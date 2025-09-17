حزب "الكتائب" يُعلن مرشّحه عن المقعد المارونيّ في بعبدا

في إطار التحضير للانتخابات النيابية وخاصة داخل الأحزاب التي تعتمد على الأنظمة ومنهجية معينة في انتقاء المرشحين الحزبيين أو الحلفاء، علم أن الكتائبي بدأ بالتحرك في هذا الاتجاه وكانت باكورة القرارات اتخاذ المكتب السياسي بالإجماع قرارا بترشيح الحزبي غابي سمعان عن المقعد في كون سمعان كان رئيس بلدية لفترة زمنية طويلة بالإضافة إلى نشاطه الحزبي والاجتماعي والخدماتي في قضاء من ساحله إلى وسطه فالجرد.

Advertisement

المصدر ختم أن المكتب السياسي الكتائبي سيكون له ترشيحات في الأسابيع المقبلة في مختلف المناطق .