لبنان

حزب "الكتائب" يُعلن مرشّحه عن المقعد المارونيّ في بعبدا

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
17-09-2025 | 06:23
في إطار التحضير للانتخابات النيابية وخاصة داخل الأحزاب التي تعتمد على الأنظمة ومنهجية معينة في انتقاء المرشحين الحزبيين أو الحلفاء، علم أن المكتب السياسي الكتائبي بدأ بالتحرك في هذا الاتجاه وكانت باكورة القرارات اتخاذ المكتب السياسي بالإجماع قرارا بترشيح الحزبي غابي سمعان عن المقعد الماروني في قضاء بعبدا كون سمعان كان رئيس بلدية ترشيش لفترة زمنية طويلة بالإضافة إلى نشاطه الحزبي والاجتماعي والخدماتي في قضاء بعبدا من ساحله إلى وسطه فالجرد. 
المصدر ختم أن المكتب السياسي الكتائبي سيكون له ترشيحات في الأسابيع المقبلة في مختلف المناطق اللبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

المكتب السياسي

قضاء بعبدا

اللبنانية

الكتائب

ماروني

"خاص لبنان24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24