الرقم مُنخفض... كم بلغ عدد النازحين الذين عادوا إلى سوريا خلال 7 أشهر؟

اعتبر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة السوريين النقيب مارون الخولي أن ما سُمّي بخطة "العودة الطوعية" التي أطلقتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دول جوار بالآلية والشروط والتقديمات نفسها، والتي تبنّتها قبل سبعة أشهر، قد أثبتت فشلها الذريع، إذ لم تُسفر سوى عن 372 عائداً سورياً فقط إلى بلادهم، في مقابل نجاحات مضاعفة حققتها دول الجوار".وأضاف أن" التجربة تُشكّل المثال الأوضح على الجدية، حيث أعلنت التركية عن عودة 474 الفا و18 سوريا منذ كانون الأول 2024 حتى منتصف 2025، ليصل العدد التراكمي للعائدين من منذ عام 2017 إلى مليونا و213 الفا و620 شخصا عائداً. أما الأردن، فقد تمكن عبر تنسيق مباشر مع الدولة من إعادة أكثر من 153,000 لاجئ سوري خلال الفترة نفسها، بينهم 43,704 عائداً في أول شهرين من العام الحالي وحدهما".وأشار الخولي إلى أن" المعطيات الدولية تؤكد حجم الفشل اللبناني مقارنة بما يحدث في المنطقة، حيث بيّن موقع "ريليف ويب" التابع لمكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية، نقلاً عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن نحو 779,473 سورياً عادوا إلى بلادهم عبر الدول المجاورة منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 14 آب 2025، فيما عاد أكثر من 1,694,418 نازحاً داخلياً إلى ديارهم في سوريا خلال الفترة ذاتها".ورأى الخولي أن "نجاح تركيا والأردن لم يكن ليتحقق لولا وجود لجان مشتركة مع الدولة السورية تنظّم العودة وتوفّر الضمانات، بينما في لم تُشكَّل أي لجنة، بل على العكس، استغلّت الحكومة السورية حاجة لبنان للتخلّص من عبء النزوح لفتح ملفات سيادية حساسة، أبرزها ملف سجناء رومية، وفرض مقايضات سياسية خطيرة".وشدّد الخولي على أن "فشل الخطة يعود إلى غياب القرار السياسي الحاسم"، واكد أن "أي خطة لعودة النازحين ستبقى حبراً على ورق ما لم تتخذ الحكومة قراراً سيادياً شجاعاً بتشكيل لجان مشتركة مع الدولة السورية، ووضع خطة تنفيذية واضحة بعيداً عن الضغوط الخارجية، لأن الأرقام أثبتت أن ما حققته تركيا والأردن خلال أشهر، عجزت عنه الحكومة اللبنانية في سبعة أشهر كاملة". (الوكالة الوطنية)