لبنان

بعد انتشار فيديو السرقة في الدورة.. توقيف الفاعل في طرابلس

Lebanon 24
17-09-2025 | 06:38
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
تداول أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 10-08-2025 مقطع فيديو يُظهِر شخصًا يقوم بعملية سرقة دراجة آلية من مواطن في محلة الدورة.

من خلال الاستقصاءات والتحريّات التي أجرتها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي، تبيّن أن الفاعل يدعى:

– و. ع. (مواليد عام 1988، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، تزوير، مخدّرات، وأسلحة.

بنتيجة المُتابعة، توصّلت عناصر المفرزة إلى تحديد مكان تواجده في محلّة الضم والفرز -طرابلس، حيث قامت قوّة بتوقيفه بتاريخ 12-09-2025 على متن دراجة آلية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
