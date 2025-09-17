Advertisement

لبنان

مشاريع جديدة قيد البحث بين وزارة الأشغال والبنك الدولي لدعم التنمية الوطنية

Lebanon 24
17-09-2025 | 07:39
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وفداً من البنك الدولي، ضم مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرمس (مدير قطري)، وفريدريكو بيدروسو (أخصائي نقل)، ومي إبراهيم (محللة عمليات)، وميرا مراد (كبيرة أخصائيي النقل).
وتناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الدولي،  بالاضافة الى عرض مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع البنك. كما تم تقييم المشاريع القائمة والنجاحات المحققة، ما يشكل قاعدة لتوسيع الشراكة نحو مشاريع جديدة تخدم التنمية الوطنية وتلبي تطلعات المواطنين.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لضمان تنفيذ المشاريع المستقبلية بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، وتعزيز أثر التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في قطاع البنية التحتية. (الوكالة الوطنية)
 
