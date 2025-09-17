مشاريع جديدة قيد البحث بين وزارة الأشغال والبنك الدولي لدعم التنمية الوطنية

Advertisement

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل وفداً من ، ضم في إنريكي بلانكو أرمس (مدير قطري)، وفريدريكو بيدروسو (أخصائي نقل)، ومي إبراهيم (محللة عمليات)، وميرا مراد (كبيرة أخصائيي النقل).وتناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الدولي، بالاضافة الى عرض مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع البنك. كما تم تقييم المشاريع القائمة والنجاحات المحققة، ما يشكل قاعدة لتوسيع الشراكة نحو مشاريع جديدة تخدم وتلبي تطلعات المواطنين.واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لضمان تنفيذ المشاريع المستقبلية بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، وتعزيز أثر التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في قطاع البنية التحتية. (الوكالة الوطنية)