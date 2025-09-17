Advertisement

لبنان

جابر: الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها وستنعكس إيجابًا على الاقتصاد

Lebanon 24
17-09-2025 | 10:14
Doc-P-1418207-638937261529380926.png
Doc-P-1418207-638937261529380926.png photos 0
عرض وزير المالية ياسين جابر آخر التطورات في الجنوب، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، والدور الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة "اليونيفل"، إضافة الى عمل اللجنة العسكرية "الميكانيزم" لتثبيت وقف اطلاق النار والاشراف على مدى الالتزام به.
وجدد جابر "تشديد لبنان على ضرورة الزام اسرائيل باحترام اتفاق وقف اطلاق النار ووقف عدوانها والانسحاب من المواقع التي احتلتها". وشكر للمنسقة الاممية "الدور الذي تقوم بها قوات الطوارىء لتنفيذ المهام المولجة بها".

والتقى الوزير جابر وفداً من الاتحاد الاوروبي ضم Head of Unit MENA / EU Ana Pires ترافقها مديرة قسم التعاون Alessandra Viezzer Cyril Dewaley ونائبتها اللواتي كشفن أن الاتحاد على "استعداد لتوفير دعم أكبر لتمويل مشاريع إضافية خصوصاً في ما يتعلق بمشاريع التنمية الاجتماعية والبشرية، لا سيما التربوية والصحية، على ان ذلك يبقى مرهوناً زمنياً بالتوصل الى توقيع الاتفاق الذي يعمل عليه بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

كما تم استعراض للمشاريع التي نفذها وينفذها الاتحاد في ما خص بعض القطاعات ذات الطابع الاجتماعي.

الوزير جابر بدوره اطلع الوفد على خطوات الاصلاح التي تم تنفيذها الى الإن، واصفاً إياها "بدلائل تؤشر الى ايجابية كبيرة قادرة على اعادة استنهاض الوضع الاقتصادي الذي بدوره ينعكس تعافٍيا في الأوضاع الاجتماعية".

وكان جابر استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندوس مع وفد من المديرية بحث معه في خطوات التعاون بين امن الدولة ووزارة المالية في موضوعي الجمارك والشؤون العقارية، وكذلك تم البحث في احتياجات مديرية أمن الدولة في الشؤون المرتبطة بوزارة المالية. (الوكالة الوطنية)
