جابر: الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها وستنعكس إيجابًا على الاقتصاد

عرض ياسين جابر آخر التطورات في الجنوب، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، والدور الذي تقوم به قوة "اليونيفل"، إضافة الى عمل اللجنة العسكرية "الميكانيزم" لتثبيت وقف اطلاق النار والاشراف على مدى الالتزام به.وجدد جابر "تشديد لبنان على ضرورة الزام اسرائيل باحترام اتفاق وقف اطلاق النار ووقف عدوانها والانسحاب من المواقع التي احتلتها". وشكر للمنسقة الاممية "الدور الذي تقوم بها قوات الطوارىء لتنفيذ المهام المولجة بها".والتقى الوزير جابر وفداً من الاتحاد الاوروبي ضم Head of Unit MENA / EU Ana Pires ترافقها مديرة قسم التعاون Alessandra Viezzer Cyril Dewaley ونائبتها اللواتي كشفن أن "استعداد لتوفير دعم أكبر لتمويل مشاريع إضافية خصوصاً في ما يتعلق بمشاريع التنمية الاجتماعية والبشرية، لا سيما التربوية والصحية، على ان ذلك يبقى مرهوناً زمنياً بالتوصل الى توقيع الاتفاق الذي يعمل عليه بين لبنان وصندوق .كما تم استعراض للمشاريع التي نفذها وينفذها الاتحاد في ما خص بعض القطاعات ذات الطابع الاجتماعي.الوزير جابر بدوره اطلع الوفد على خطوات الاصلاح التي تم تنفيذها الى الإن، واصفاً إياها "بدلائل تؤشر الى ايجابية كبيرة قادرة على اعادة استنهاض الوضع الاقتصادي الذي بدوره ينعكس تعافٍيا في الأوضاع الاجتماعية".وكان جابر استقبل لأمن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندوس مع وفد من المديرية بحث معه في خطوات التعاون بين امن الدولة ووزارة المالية في موضوعي الجمارك والشؤون العقارية، وكذلك تم البحث في احتياجات مديرية في الشؤون المرتبطة بوزارة المالية. (الوكالة الوطنية)