لبنان

هيكل استقبل أبي رميا ومكرزل: بحث في شؤون وطنية وأكاديمية

Lebanon 24
17-09-2025 | 10:37
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
كما استقبل رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب جوزف مكرزل، وتم التداول في شؤون مختلفة. (الوكالة الوطنية)
