Advertisement

لبنان

خريش استقبل درغام ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط ووفدا من المنظمة الدولية للهجرة

Lebanon 24
17-09-2025 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1418221-638937283097398825.png
Doc-P-1418221-638937283097398825.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، النائب أسعد درغام.
Advertisement

وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني بأن "اللقاء بحث في الدور المحوري الذي يضطلع به الدفاع المدني في مواجهة التحديات الراهنة، وفي سبل دعم قدراته البشرية واللوجستية بما يضمن استمرارية القيام بمهامه الإنسانية والوطنية على أكمل وجه".

واستقبل خريش،  رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط  رئيس بلدية قب الياس - وادي الدلم صلاح عادل طالب، وخصص اللقاء للبحث في شؤون إنمائية وخدماتية تتصل بعمل الدفاع المدني في المنطقة، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز جهوزية المراكز وتطوير سبل التعاون بين المديرية والبلديات، بما يسهم في تحسين مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ وتلبية حاجات المواطنين".

وكذلك، استقبل خريش مدير برنامج حوكمة الحدود (IBG) لدى المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في لبنان أرتور لانغوي ومنسقة العلاقات بين المنظمة والدولة اللبنانية تالا الخطيب. وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التعاون لدعم المديرية العامة للدفاع المدني لتمكينها من خدمة المواطنين.

واستقبل خريش أيضا القنصل الفخري الإيطالي في لبنان السيد أحمد سقلاوي. وخلال اللقاء، تم البحث في آفاق التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الإيطالية المعنية، لا سيما في ما يتعلق بدعم القدرات العملانية والتدريبية وتعزيز الجهوزية لمواجهة الكوارث والأزمات". (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية طرابلس إلتقى وفداً من إتحاد الشباب الوطني
lebanon 24
17/09/2025 20:01:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرة المنظمة الدولية للهجرة: لا مأوى آمنا في قطاع غزة وهناك شح في الماء والغذاء والدواء
lebanon 24
17/09/2025 20:01:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سويف استقبل رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا
lebanon 24
17/09/2025 20:01:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الصمد استقبل رئيس اتحاد بلديات الضنية ونائبه
lebanon 24
17/09/2025 20:01:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

المديرية العامة

الوكالة الوطنية

المدير العام

رئيس اتحاد

الإيطالية

اللبنانية

الإيطالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2025-09-17
12:23 | 2025-09-17
12:21 | 2025-09-17
12:13 | 2025-09-17
12:06 | 2025-09-17
12:05 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24