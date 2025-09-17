Advertisement

لبنان

آخر خبر... هذا ما تقرَّر بشأن تعيين ميشال عيسى سفيراً للولايات المتحدة في لبنان

Lebanon 24
17-09-2025 | 11:41
A-
A+
Doc-P-1418236-638937315864552981.jpg
Doc-P-1418236-638937315864552981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صوّتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين ميشال عيسى سفيراً للولايات المتحدة لدى لبنان بنتيجة 14 صوتاً مؤيداً مقابل 7 أصوات معارضة وبانتظار القرار النهائي من مجلس الشيوخ، وفق ما أفادت الـ "mtv". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفير أميركا لدى تركيا: نقترب من حل الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن مقاتلات F-35
lebanon 24
18/09/2025 04:40:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن السويداء.. هذا ما تقرّر
lebanon 24
18/09/2025 04:40:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تعيين فهد سالم سعيد دين الكعبي سفير الامارات لدى لبنان
lebanon 24
18/09/2025 04:40:29 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كشف عن التمديد لليونيفيل!
lebanon 24
18/09/2025 04:40:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ

العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ

لجنة العلاقات

مجلس الشيوخ

ميشال عيس

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-17
16:30 | 2025-09-17
16:14 | 2025-09-17
16:00 | 2025-09-17
15:56 | 2025-09-17
15:37 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24