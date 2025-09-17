لاوندس عرض مع جابر شؤوناً مالية وإدارية ومكافحة الفساد

زار لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس وزير المال في مكتبه بالوزارة.

وأفادت – والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، بأن "لاوندس بحث مع وزير المال في سبل التعاون بين ووزارة المال في شؤون والدوائر العقارية. كذلك، تم التطرق إلى حاجات لأمن الدولة في المجالات المرتبطة بالوزارة، إضافة إلى دورها في مكافحة الفساد داخل ".