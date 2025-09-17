Advertisement

لبنان

لاوندس عرض مع جابر شؤوناً مالية وإدارية ومكافحة الفساد

Lebanon 24
17-09-2025 | 11:58
زار المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس وزير المال ياسين جابر في مكتبه بالوزارة.
وأفادت المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، بأن "لاوندس بحث مع وزير المال في سبل التعاون بين أمن الدولة ووزارة المال في شؤون الجمارك والدوائر العقارية. كذلك، تم التطرق إلى حاجات المديرية العامة لأمن الدولة في المجالات المرتبطة بالوزارة، إضافة إلى دورها في مكافحة الفساد داخل الإدارات العامة".
