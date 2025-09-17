قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني تفقد مخيمات منطقة الشمال وعقد اجتماعات قيادية

تفقد قائد الوطني الفلسطيني اللواء العبد إبراهيم خليل ومدير هيئة التنظيم والإدارة في اللواء أحمد عوض ورئيس اللجنة العسكرية اللواء ، منطقة ومخيماتها، حيث التقوا أمين سر حركة "فتح" في وقادة فصائل ، واستمعوا إلى احتياجات المخيمات والتحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها.

وعقد خليل اجتماعاً مع قيادة قوات الأمن الوطني في الشمال، ناقش خلاله، بحسب بيان، "سير العمل الميداني وسبل تعزيز الانضباط والجاهزية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بتوجيهات القيادة والعمل وفق الخطط الأمنية المعتمدة".





كما شدد على "أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المخيمات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الأمني بين أفراد المجتمع وقيادات القوات".