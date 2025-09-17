Advertisement

لبنان

قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني تفقد مخيمات منطقة الشمال وعقد اجتماعات قيادية

Lebanon 24
17-09-2025 | 12:05
تفقد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء العبد إبراهيم خليل ومدير هيئة التنظيم والإدارة في فلسطين اللواء أحمد عوض ورئيس اللجنة العسكرية العليا اللواء صبحي أبو عرب، منطقة شمال لبنان ومخيماتها، حيث التقوا أمين سر حركة "فتح" في الشمال وقادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، واستمعوا إلى احتياجات المخيمات والتحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها.
وعقد خليل اجتماعاً مع قيادة قوات الأمن الوطني في الشمال، ناقش خلاله، بحسب بيان، "سير العمل الميداني وسبل تعزيز الانضباط والجاهزية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بتوجيهات القيادة الفلسطينية والعمل وفق الخطط الأمنية المعتمدة".
 


كما شدد على "أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المخيمات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الأمني بين أفراد المجتمع وقيادات القوات".
 


وخلال اللقاء، أعرب قادة الفصائل عن تقديرهم لـ"جهود قوات الأمن الوطني في حماية المخيمات ودعم صمود الفلسطينيين"، مؤكدين "الالتزام بالعمل المشترك لمواجهة أي تحديات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24