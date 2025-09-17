Advertisement

لبنان

بيانٌ من "الصحة".. شهيدان إثر غارة بعلبك!

Lebanon 24
17-09-2025 | 13:29
أعلنت وزارة الصحة العامة، مساء الأربعاء، أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين.
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

مدينة بعلبك

الإسرائيلي

إسرائيل

بعلبك

شهيدي

شهيد

