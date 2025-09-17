بمشاركة النائبين جرادي وبرو... مسيرة على كورنيش عين المريسة في ذكرى التفجير

Advertisement

ؤنظم "أصدقاء وعائلات جرحى البيجر"، عصر اليوم، مسيرة على البحري في ، إحياءً لذكرى "تفجير البيجر" الذي نفذه العدو في مثل هذا اليوم من العام الماضي.وشارك في المسيرة النائب ، وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، إلى جانب شخصيات وفاعليات وإعلاميين.وقال : "هناك صراع تاريخي بين الخير والشر، وليعلم العالم أننا آخر معاقل هذه الإنسانية على الارض".ومن جهته، أوضح برو، أن "ما يميز هذه الوقفة أنها مبادرة ذاتية انسانية"، متوجها إلى الذين يعتبرون أن " أعطت الذريعة للعدو ليقوم بعدوانه على " فقال: "إن جريمة البيجر تم التحضير لها منذ 15 سنة".