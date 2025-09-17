Advertisement

لبنان

بمشاركة النائبين جرادي وبرو... مسيرة على كورنيش عين المريسة في ذكرى التفجير

Lebanon 24
17-09-2025 | 13:46
ؤنظم "أصدقاء وعائلات جرحى البيجر"، عصر اليوم، مسيرة على الكورنيش البحري في عين المريسة، إحياءً لذكرى "تفجير البيجر" الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مثل هذا اليوم من العام الماضي.
وشارك في المسيرة النائب إلياس جرادي، وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو، إلى جانب شخصيات وفاعليات وإعلاميين.

وقال جرادي: "هناك صراع تاريخي بين الخير والشر، وليعلم العالم أننا آخر معاقل هذه الإنسانية على الارض".

ومن جهته، أوضح برو، أن "ما يميز هذه الوقفة أنها مبادرة ذاتية انسانية"، متوجها إلى الذين يعتبرون أن "المقاومة أعطت الذريعة للعدو ليقوم بعدوانه على لبنان" فقال: "إن جريمة البيجر تم التحضير لها منذ 15 سنة".
