لبنان
بعد توقيفهما بسبب "درون".. الإفراج عن شابين لبنانيين بإشارة قضائية
Lebanon 24
17-09-2025
|
14:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق
القضاء
اللبناني، اليوم الأربعاء، سراح الشابين اللبنانيين علي وهبه وعلي
ضاهر
، وذلك بعد توقيفهما لأيام إثر استخدام "
درون
" للتصوير من دون إذن مُسبق في
جنوب لبنان
وتحديداً في
منطقة جزين
.
وذكرت المعلومات أنّ التحقيقات أثبتت عدم تورط
وهبة
وضاهر بأي علاقة مع العدو
الإسرائيلي
، وذلك بعدما تم الاشتباه بهذا الأمر إثر استخدامها "درون".
منطقة جزين
جنوب لبنان
الإسرائيلي
القضاء ا
علي ضاهر
إسرائيل
علي وهب
القضاء
تابع
