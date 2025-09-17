Advertisement

لبنان

بعد توقيفهما بسبب "درون".. الإفراج عن شابين لبنانيين بإشارة قضائية

Lebanon 24
17-09-2025 | 14:23
أطلق القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، سراح الشابين اللبنانيين علي وهبه وعلي ضاهر، وذلك بعد توقيفهما لأيام إثر استخدام "درون" للتصوير من دون إذن مُسبق في جنوب لبنان وتحديداً في منطقة جزين.
وذكرت المعلومات أنّ التحقيقات أثبتت عدم تورط وهبة وضاهر بأي علاقة مع العدو الإسرائيلي، وذلك بعدما تم الاشتباه بهذا الأمر إثر استخدامها "درون".
