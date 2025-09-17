هل فعلا تريد "القوات" ترشيح شيعة في الانتخابات؟

Advertisement

كتب رضوان عقيل في" النهار":الأسئلة التي يطرحها أكثر من ديبلوماسي في : ما هو مصير النواب الشيعة الـ27 وهل يستطيع "الثنائي" الحفاظ عليهم من دون تعرّضه لأي خرق؟ وهل سيصدر أمر عمليات خارجي لتشليحه ولو مقعداً واحداً والتلويح به في وجه ترشيح الرئيس ؟يتبيّن حتى الآن أن "البيئة الشيعية" ستظهر صموداً، وإن كانت هناك من جهة قادرة على إحداث خرق في البيت الشيعي النيابي فإن " " تبقى الوحيدة التي تستطيع خوض هذا التحدي. وثمة من يردد أن الخارج الذي لا يلتقي مع " " قد يشجعها على خوض غمار من هذا النوع.وفي إمكان "القوات" مواجهة "الثنائي" في 3 دوائر: بعلبك - الهرمل، كسروان - جبيل وبعبدا حيث يستطيع الدكتور سمير جعجع ترشيح شيعي أو دعمه وإيصاله إلى ساحة النجمة من بوابة البقاع ، لكنه لا يضمن في هذه الحالة الإبقاء على المقعد الماروني الذي يمثل قواعده في منطقة دير الأحمر وهو لا يستطيع تأمين حاصلين مع الإشارة إلى أن "حزب الله" سيعمل على رفع عدد مقترعيه ليحصل على المقاعد الـ 10 في الدائرة الأخيرة. وجرت مفاتحة النائب السابق إميل رحمة بالترشح ولم يعط جواباً.ويستطيع جعجع ترشيح شيعي في كسروان - جبيل لكن قد يخسر مقعد النائب زياد حواط. وتبقى بعبدا الدائرة الأسهل عليه إذا قرّر الفوز بمقعد شيعي. وفي المقابل يرى كثيرون أن ثمة صعوبات تمنع جعجع الطلب من قواعده الاقتراع لاسم شيعي بدل لكن التجربة تثبت أنه وقلة من الزعماء يقدرون على تسيير جمهورهم.وبالنسبة إلى جعجع لا يستطيع أي قيادي في "القوات" بمن فيهم أعضاء كتلته حسم مسار خطته حتى الآن. وفرغّ جزءا كبيراً من وقته في الأيام الأخيرة مع حلقة ضيقة جداً من فريق ماكينته الانتخابية المركزية لمتابعة ملف الانتخابات وقراءة أرقامه وأرقام خصومه في الدوائر الـ 15 . ومن هنا لم تحسم القوات بعد أنها سترشح شيعياً، لأن تركيزها الأول سينصب على الحفاظ على مقاعدها المسيحية ورفع عددها.