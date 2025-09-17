أورتاغوس تعيد "خلط أوراق" خطة الجيش

Advertisement

كتب ناصر الدين في"الديار":تزور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس يوم الاحد المقبل وعلى جدول اعمالها مناقشة خطة الجيش التي عرضت امام الحكومة في جلسة الخامس من الشهر الجاري، وينتظر ان تحمل اورتاغوس الملاحظات الاميركية على مضمونها.وتخشى اوساط سياسية بارزة من العودة الى "نقطة الصفر" مجددا، خصوصا ان ثمة اطرافا لبنانية مستعجلة اكثر من الاميركيين لخشيتها من استعادة كامل عافيته، ولا تبالي بالتداعيات المحتملة على السلم .ثمة من يعتقد على نحو جاد داخل الادارة الاميركية، وكذلك في ، بان حزب الله ضعف الى درجة تجعله غير قادر على اي محاولة لنزع سلاحه بالقوة.وكشفت مجلة "فورين بوليسي" الاميركية ان السفير الأميركي لدى ، توم باراك هو من اقترح خطة من أربع مراحل لتتمكن قوات المسلحة من "نزع السلاح". وتتساءل المجلة "هذا هدف نبيل، لكن هل هو قابل للتحقيق – خاصة بحلول نهاية العام كما تطالب إدارة ؟. ولهذا تصف " بوليسي" إدارة ترامب والجهات الأميركية التي تطالب بنزع سلاح حزب الله بأنها ساذجة وتقترح مفاوضات طويلة وسرية تسمح للحزب بالاحتفاظ بجزء من سلاحه كقوة مساعدة للجيش، باعتبارها استراتيجية أكثر واقعية وحكمة من خطة باراك. لانه عندما تنفصل السياسة عن الواقع، فإن النتيجة المرجحة هي الفشل".وتبقى المخاوف كبيرة من فلسفة القوة والمزيد من القوة التي تنتهجها "اسرائيل" ويتبناها الذين قد يغرقون لبنان في الفوضى اذا ما أخطأوا مجددا بالحسابات ومعهم بعض القيادات اللبنانية "الساذجة".