توقيف شبكة سمسرة داخل قصر عدل بعبدا

كتب روجيه ابو فاضل في" الديار"؛في تطور قضائي خطير ، شهد قصر عدل فضيحة من العيار الثقيل بعد توقيف عاملة تنظيف تدعى غزالة م.، وذلك على خلفية التحقيقات التي أجرتها مفرزة بعبدا القضائية مع سائق سيارة أجرة موقوف بجرم تعاطي وترويج المخدرات. المفاجأة الكبرى كانت في هاتف السائق، حيث عُثر على رقم العاملة إلى جانب محادثات وصور لمحاضر تحقيقات وأحاديث مرتبطة مباشرة بملفات داخل غرف قضاة التحقيق.وبإشارة من الاستئنافي في القاضي سامي صادر، الذي كان قد منعها منذ دخول مكتبه، جرى توقيفها وإخضاعها لاستجواب دقيق. وخلال التحقيق، اعترفت غزالة بأنها كانت تقوم بتصوير ملفات لمصلحة سماسرة يتواجدون داخل قصر العدل وخارجه، مستغلة طبيعة عملها التي تتيح لها الدخول إلى مكاتب القضاة بحجة التنظيف والترتيب.لكن ما كشفه التحقيق أظهر جانباً أكثر خطورة: العاملة التي لا تجيد القراءة والكتابة كانت ضحية لشبكة سمسرة منظّمة. إذ كان أحد السماسرة يتواصل معها عبر تقنية الفيديو، فيقرأ أمامها الملفات ويوجهها إلى ما يجب تصويره وإرساله، ما حوّلها إلى أداة بيد مجموعة محترفة تدير نشاطها من قلب العدلية.النتيجة الأولية للتحقيقات كانت توقيف ستة أشخاص في مفرزة بعبدا القضائية، فيما توارى ثلاثة آخرون عن الأنظار. غير أن المؤشرات تدل على أنّ كرة الثلج تتدحرج، مع ترجيحات بأن تفضي التحقيقات إلى كشف تورط موظفين قضائيين وربما أسماء أكبر داخل هذا الملف الحساس، بما يفتح الباب أمام فضيحة قضائية واسعة.القاضي صادر، ومنذ اللحظة الأولى، أوعز إلى والشرطة القضائية وأمن الدولة بمتابعة كل من يشتبه بضلوعه في أعمال سمسرة، سواء داخل حرم قصر العدل أو على أبوابه، وذلك بهدف كشف كامل خيوط الشبكة ومن يقف وراءها. خطوة اعتُبرت مؤشراً إلى جدية في مواجهة هذه الظاهرة التي تنخر العدلية منذ سنوات وتضرب ثقة المواطنين بالقضاء.ولا يمكن في هذا السياق إغفال الدقة المهنية التي عملت بها مفرزة بعبدا القضائية، حيث أظهرت قدرة عالية على تتبع الخيوط وربط الأدلة، ما سمح بكشف هذا الموضوع الحساس الذي كان يمكن أن يمرّ مرور الكرام لو لم يتم التدقيق في هاتف السائق الموقوف.هذه القضية ليست مجرد حادثة عابرة، بل تكشف هشاشة المنظومة الأمنية والإدارية داخل قصور العدل، حيث يجد السماسرة طريقهم بسهولة إلى أسرار التحقيقات عبر استغلال بسطاء لا يدركون خطورة ما يقومون به. والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى أي مدى وصلت اختراقات السماسرة في العدلية، ومن هي الجهات التي توفر لهم الحماية والغطاء؟