أدرعي: هذا هو المستهدف في "غارة بعلبك"

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي اغتال أمس بغارة على شريف الذي عمل في كمورد أسلحة.

Advertisement

وأضاف: " عمل من لبنان لتوجيه خلايا داخل لتنفيذ هجمات ضدنا".