لبنان

أدرعي: هذا هو المستهدف في "غارة بعلبك"

Lebanon 24
18-09-2025 | 00:15
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي اغتال أمس بغارة على بعلبك حسين شريف الذي عمل في لبنان كمورد أسلحة.
وأضاف: "حسين شريف عمل من لبنان لتوجيه خلايا داخل سوريا لتنفيذ هجمات ضدنا".
 
 
