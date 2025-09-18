Advertisement

لبنان

عناصر أساسية غابت عن الكلمة الرئاسية

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
18-09-2025 | 01:15
لاحظ مراقبون أن كلمة رئيس الجمهورية جوزاف عون في قمة الدوحة خلت من اي إشارة إلى مسألتي انتشار الجيش في جنوب الليطاني والقرار 1701 وموضوع حصرية السلاح وخطة الجيش في هذا المجال . وعلى الرغم من أن الكلمة الرئاسية كانت بمثابة توجيه للقادة المشاركين، إلا أن الفرصة كانت مؤآتية للرئيس اللبناني للحديث عن الوضع في الجنوب الذي لا يزال عرضة للاعتداءات ومخالفة إسرائيل للقرارات الدولية، تماما كما يحصل في غزة .
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

