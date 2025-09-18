عناصر أساسية غابت عن الكلمة الرئاسية

Advertisement

لاحظ مراقبون أن كلمة رئيس الجمهورية في قمة خلت من اي إشارة إلى مسألتي انتشار الجيش في جنوب والقرار 1701 وموضوع حصرية السلاح وخطة الجيش في هذا المجال . وعلى الرغم من أن الكلمة الرئاسية كانت بمثابة توجيه للقادة المشاركين، إلا أن الفرصة كانت مؤآتية للرئيس اللبناني للحديث عن الوضع في الجنوب الذي لا يزال عرضة للاعتداءات ومخالفة للقرارات الدولية، تماما كما يحصل في غزة .