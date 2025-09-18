تهدئة متوقعة بين "الحزب" وسوريا

Advertisement

توقّعت مصادر سياسية مطّلعة أن تحمل المرحلة المقبلة ملامح تهدئة تدريجية بين والنظام الجديد في .وأوضحت المصادر أن هذه التهدئة لا تعني بالضرورة وجود تنسيق أو تحالف جديد بين الطرفين، لكنها تعكس تراجع حدّة الخلافات التي طبعت المرحلة الماضية.ويُرجح أن يشهد مسار العلاقة خطوات عملية على الأرض تُخفف من حدة التوتر، خصوصًا في الملفات الإقليمية ذات الطابع الأمني والسياسي.المؤكد، وفق المتابعين، أن حجم التباعد بين الجديدة وحزب الله سيتقلص بشكل واضح، مع بقاء مساحة من التحفظ المتبادل.