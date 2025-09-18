Advertisement

لبنان

تهدئة متوقعة بين "الحزب" وسوريا

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
18-09-2025 | 01:30
توقّعت مصادر سياسية مطّلعة أن تحمل المرحلة المقبلة ملامح تهدئة تدريجية بين حزب الله والنظام الجديد في سوريا.
وأوضحت المصادر أن هذه التهدئة لا تعني بالضرورة وجود تنسيق أو تحالف جديد بين الطرفين، لكنها تعكس تراجع حدّة الخلافات التي طبعت المرحلة الماضية.
ويُرجح أن يشهد مسار العلاقة خطوات عملية على الأرض تُخفف من حدة التوتر، خصوصًا في الملفات الإقليمية ذات الطابع الأمني والسياسي. 
المؤكد، وفق المتابعين، أن حجم التباعد بين الدولة السورية الجديدة وحزب الله سيتقلص بشكل واضح، مع بقاء مساحة من التحفظ المتبادل.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

