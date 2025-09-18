Advertisement

لبنان

تعميم للقاضيين أبو شقرا وبركات.. إليكم تفاصيله

18-09-2025 | 01:39
أصدر النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضية نجاة ابو شقرا، والرئيس الاول لمحاكم استئناف النبطية القاضي منيف بركات تعميما مشتركا يتضمن منعا لاستعمال الهاتف الخليوي في قصر العدل في النبطية، وجاء في التعميم:
"1- يمنع على أي مواطن يحضر إلى قصر عدل النبطية، وأي من المحاكم التابعة لمحافظة النبطية، لحضور جلسات أو متابعة أي قضية له أو إجراء أي عمل كان، حمل هاتف خلوي أو استعماله. وعند مخالفة هذا المنع يتم ضبط الهاتف الخلوي من قبل عناصر حرس المحكمة وتسليمه إلى النائب العام الاستئنافي.

2- عند حضور أي شخص لزيارة أي من القضاة، يعود للقاضي نفسه السماح للزائر بحمل هاتفه أو عدمه، وعليه،  يطلب من السادة القضاة إعلام عناصر قوى الأمن الداخلي المولجين بحراسة قصر عدل النبطية أو حراسة مباني المحاكم المختلفة التابعة لمحافظة النبطية، باسم الزائر ، وتعليماتهم بهذا الخصوص.

3- يطلب من السادة المحامين إبقاء هواتفهم الخلوية في وضع الصامت عند حضورهم جلسات المحكمة العلنية ، سواءً عُقدت في القوس أو في مكاتب السادة القضاة، ويكون لقضاة التحقيق اتخاذ ما يرونه مناسباً من الإجراءات لهذه الناحية، سواء بالسماح بحمل الهاتف للمحامين أو بمنعه ضماناً لسرية التحقيقات".
النائب العام الاستئنافي

قوى الأمن الداخلي

محافظة النبطية

نجاة ابو شقرا

النائب العام

منيف بركات

نائب العام

الاستئناف

