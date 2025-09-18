رضا في "اليوم العالمي لسلامة المرضى": أين مصداقية الشعار وغزة تباد؟

Advertisement

سأل رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" والأمين العام لـ "الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية" وعضو مجلس البرفسور رائف رضا في بيان، "في ذكرى لسلامة المرضى الذي تعلنه أعلى المنظمات الصحية في العالم ، وغزة تُباد من العدو ، فالمرضى والجرحى يستشهدون دون ماء وغذاء ودواء، والمستشفيات تُدمر، عن أي يوم عالمي نتكلم، هل أصبح الشعار فولكلوراً يُتغنى به للتذكير، وأين العالمية ومصداقيتها في هذا اليوم، وشعب غزة تحت الركام، والمرضى ينزفون في الشوارع والأطفال والرضع وكبار السن يموتون من عدم وجود الماء والدواء والغذاء؟".وقال: "أما آن الأوان لأن يصحو الضمير العالمي الإنساني والصحي في هذا اليوم وتخجل المنظمات الصحية والإنسانية الدولية، أن تطبق شعارها عملاً لا قولاً، وتفرض نفسها بعدم الرضوخ للقرارات والضغوط الدولية الداعمة للعدو الإسرائيلي ليكون لهذا اليوم رمزيته، وإلا فالتاريخ لن يرحم، لأنه سجل الأمم".