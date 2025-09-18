Advertisement

لبنان

رضا في "اليوم العالمي لسلامة المرضى": أين مصداقية الشعار وغزة تباد؟

Lebanon 24
18-09-2025 | 01:44
A-
A+
Doc-P-1418417-638937820490795903.png
Doc-P-1418417-638937820490795903.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 سأل رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" والأمين العام لـ "الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية" وعضو مجلس نقابة الأطباء البرفسور رائف رضا في بيان، "في ذكرى اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي تعلنه أعلى المنظمات الصحية في العالم منظمة الصحة العالمية، وغزة تُباد من العدو الإسرائيلي، فالمرضى والجرحى يستشهدون دون ماء وغذاء ودواء، والمستشفيات تُدمر، عن أي يوم عالمي نتكلم، هل أصبح الشعار فولكلوراً يُتغنى به للتذكير، وأين منظمة الصحة العالمية ومصداقيتها في هذا اليوم، وشعب غزة تحت الركام، والمرضى ينزفون في الشوارع والأطفال والرضع وكبار السن يموتون من عدم وجود الماء والدواء والغذاء؟".
Advertisement

وقال: "أما آن الأوان لأن يصحو الضمير العالمي الإنساني والصحي في هذا اليوم وتخجل المنظمات الصحية والإنسانية الدولية، أن تطبق شعارها عملاً لا قولاً، وتفرض نفسها بعدم الرضوخ للقرارات والضغوط الدولية الداعمة للعدو الإسرائيلي ليكون لهذا اليوم رمزيته، وإلا فالتاريخ لن يرحم، لأنه سجل الأمم".
مواضيع ذات صلة
منظمة فورنسيك ومؤسسة السلام العالمي: نهج الجيش الإسرائيلي في المساعدات بغزة يشير لتهجير قسري للسكان
lebanon 24
18/09/2025 12:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: مصداقية المجتمع الدولي على المحك
lebanon 24
18/09/2025 12:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ الحاج: "السلام هو شعارنا ودعوتنا"
lebanon 24
18/09/2025 12:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: الأدوية والمستلزمات الطبية لا تكفي أمام الأعداد الكبيرة من المرضى
lebanon 24
18/09/2025 12:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

اليوم العالمي

نقابة الأطباء

الأمين العام

منظمة الصحة

الإسرائيلي

شرق أوسطي

عضو مجلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-18
05:45 | 2025-09-18
05:39 | 2025-09-18
05:37 | 2025-09-18
05:34 | 2025-09-18
05:29 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24