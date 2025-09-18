فتحات قاتلة على الطريق الدولي في جبيل …نداء من اليازا
١٨ أيلول ٢٠٢٥
تدقّ اليازا ناقوس الخطر مجدداً حول الفتحات القاتلة على الطرقات الدولية وخاصة على أوتوستراد جبيل، حيث ما زالت السيارات تقتحم الأوتوستراد من فتحات عشوائية وسط الطريق، معرضة حياة المواطنين يومياً لخطر الموت. pic.twitter.com/fGK5cR2cMH
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) September 18, 2025
فتحات قاتلة على الطريق الدولي في جبيل …نداء من اليازا
١٨ أيلول ٢٠٢٥
تدقّ اليازا ناقوس الخطر مجدداً حول الفتحات القاتلة على الطرقات الدولية وخاصة على أوتوستراد جبيل، حيث ما زالت السيارات تقتحم الأوتوستراد من فتحات عشوائية وسط الطريق، معرضة حياة المواطنين يومياً لخطر الموت. pic.twitter.com/fGK5cR2cMH