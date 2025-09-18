Advertisement

لبنان

فتحات قاتلة على الطريق الدولي في جبيل.. و"اليازا" تدق ناقوس الخطر

Lebanon 24
18-09-2025 | 01:49
وجهت "اليازا" نداء، "دقت فيه ناقوس الخطر مجدداً حول الفتحات القاتلة على الطرق الدولية وبخاصة على أوتوستراد جبيل، حيث ما زالت السيارات تقتحم الأوتوستراد من فتحات عشوائية وسط الطريق، معرضة حياة المواطنين يومياً لخطر الموت".
وأشارت الى انه "منذ أسبوع فقط شهدنا حادثاً مروّعاً في نفس الموقع أدّى إلى تكسير وإصابات خطيرة، واليوم المشهد الخطير جدا يتكرر".
وطالبت "وزارة الأشغال والنقل بالتحرّك الفوري لإقفال فتحات الموت على أوتوستراد جبيل وكل الأوتوسترادات اللبنانية، ووضع خطة عاجلة لاعطاء أقصى الأولويات للسلامة المرورية قبل وقوع كوارث جديدة".
 
