لبنان

عبدالله: هل بالفرز الديني نحصن العيش المشترك ؟

Lebanon 24
18-09-2025 | 02:18
كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس":
"بالامس الناعمة - حارة الناعمة. ونسمع عن بعاصير- حارة بعاصير، ولا أعلم اي بلدة على الجدول، مع كل الاحترام لخيار أهلنا ومرجعياتهم التي تساندهم، هل نحصن العيش المشترك بالفرز الديني؟ وماذا لو بادر الغير بطلبات تقسيمية مماثلة؟ أما مجلس شورى الدولة، فليعد قبل بت قراراته الى الدستور".
