Advertisement

لبنان

مخزومي: نعد بالمزيد من المشاريع الإنمائية خدمة للعاصمة

Lebanon 24
18-09-2025 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1418446-638937862404691413.png
Doc-P-1418446-638937862404691413.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس":
Advertisement
 
"مؤسسة مخزومي بالتعاون والتنسيق مع بلدية بيروت ومحطة mtv تستكمل أعمال معالجة وتزفيت الحُفر في مختلف شوارع وأحياء العاصمة بيروت عبر مبادرة "إنسى جورة"، وتعد بالمزيد من المشاريع الإنمائية أفعالًا وليس أقوالًا خدمةً للعاصمة وأهلها".
مواضيع ذات صلة
هاشم: لإنصاف مستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية
lebanon 24
18/09/2025 12:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير يطرح مع وزير الأشغال مشاريع إنمائية تخص المنية والشمال
lebanon 24
18/09/2025 12:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء في مركز الجماعة بصيدا لمناقشة مشاريع إنمائية وحياتية
lebanon 24
18/09/2025 12:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الكويت تجدد دعمها للبنان: هبة للإهراءات وخطط لمشاريع إنمائية جديدة
lebanon 24
18/09/2025 12:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب فؤاد مخزومي

مؤسسة مخزومي

فؤاد مخزومي

بلدية بيروت

محطة mtv

فؤاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-18
05:57 | 2025-09-18
05:45 | 2025-09-18
05:39 | 2025-09-18
05:37 | 2025-09-18
05:34 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24