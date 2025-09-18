30
لبنان
"الصيفية" لم تنتهِ بعد.. موجة حارة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
18-09-2025
|
02:50
أفاد الأب
ايلي
خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية ان الطقس الضبابي الذي يسيطر على
لبنان
مستمر لغاية يوم السبت.
وأضاف خنيصر: "اعتبارا من يوم الأحد ستتمدد موجة حارة من شبه
جزيرة
سيناء نحو
فلسطين
والأردن وستؤثر بشكل خاص على المناطق
اللبنانية
الجنوبية والشمالية من جهة حمص ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة وبالتالي سنشهد موجة حارة في هذه المناطق وقد تصل درجات الحرارة فيها إلى 35 أو 37 درجة".
أما في باقي المناطق خاصة
بيروت
ستكون الحرارة ما بين 32 و33 درجة، وفي المناطق الجبلية ما بين 29 و30 درجة.
إذا هذه الموجة الحارة تبدأ الأحد وتستمر لغاية يوم الثلاثاء المقبل .
من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا الجمعة، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة صباحا، يستقر الطقس خلال النهار مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا ويرتفع معها موج البحر.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الجمعة، حيث يعود إلى الاستقرار مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، تنشط الرياح أحيانا مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة.
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة صباحا، يستقر الطقس خلال النهار مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا ويرتفع معها موج البحر.
السبت: صاف مع ارتفاع بدرجات الحرارة، على الساحل واستقرارها في الداخل وفوق الجبال مع رياح ناشطة شمالا وتبقى الرطوبة منخفضة .
الأحد: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.
