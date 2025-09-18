البزري حذّر من التلاعب بالمواعيد الانتخابية: لتعديل القانون الحالي

Advertisement

حذّر النائب من مخاطر التأخير أو التلاعب بالمواعيد ، وأشار إلى أن "الاستمرار في تقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية قد يؤدي إلى ضرب الاستحقاقات الديموقراطية المقبلة، خصوصًا في ما يتعلق بانتخابات المغتربين".وشدد في حديث إلى "صوت كل "، على أن "قانون الانتخاب الحالي يشوبه الكثير من الثغرات ويحتاج فعلاً إلى تعديل وتحديث، إلا أن هذا الأمر يجب ألا يكون ذريعة لتأجيل الانتخابات أو التهرب من استحقاقاتها"، ولفت إلى أن "القانون ليس فقط توزيع مقاعد وأرقام، بل يشمل أيضًا آليات الاقتراع، وضرورة إبعاد المال السياسي عن العملية الانتخابية".وانتقد "أداء الحكومة وعدم تعلّمها من تجربة الأخيرة"، معتبرًا أن " لم تقم بما يلزم لضمان نجاح الاستحقاقات المقبلة".وفيما يتعلق باقتراع المغتربين، كشف أن " ، وهو من بينهم، وقّعوا اقتراح قانون يهدف إلى منح المغتربين حق الاقتراع أسوة بالمقيمين"، مشيرًا إلى "وجود عقبات قد تعترض هذا التوجه يجب تداركها سريعًا، وإلا فإن المغتربين سيُجبرون على الحضور إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم، ما يعني زيادة التكاليف وتعقيد العملية الانتخابية".