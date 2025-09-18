Advertisement

لبنان

البزري حذّر من التلاعب بالمواعيد الانتخابية: لتعديل القانون الحالي

Lebanon 24
18-09-2025 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1418457-638937881046470222.jpg
Doc-P-1418457-638937881046470222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر النائب عبد الرحمن البزري من مخاطر التأخير أو التلاعب بالمواعيد الانتخابية، وأشار إلى أن "الاستمرار في تقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية قد يؤدي إلى ضرب الاستحقاقات الديموقراطية المقبلة، خصوصًا في ما يتعلق بانتخابات المغتربين".
Advertisement
وشدد في حديث إلى "صوت كل لبنان"، على أن "قانون الانتخاب الحالي يشوبه الكثير من الثغرات ويحتاج فعلاً إلى تعديل وتحديث، إلا أن هذا الأمر يجب ألا يكون ذريعة لتأجيل الانتخابات أو التهرب من استحقاقاتها"، ولفت إلى أن "القانون ليس فقط توزيع مقاعد وأرقام، بل يشمل أيضًا آليات الاقتراع، وضرورة إبعاد المال السياسي عن العملية الانتخابية".
وانتقد "أداء الحكومة وعدم تعلّمها من تجربة الانتخابات البلدية الأخيرة"، معتبرًا أن "السلطة التنفيذية لم تقم بما يلزم لضمان نجاح الاستحقاقات المقبلة". 
وفيما يتعلق باقتراع المغتربين، كشف البزري أن "مجموعة من النواب، وهو من بينهم، وقّعوا اقتراح قانون يهدف إلى منح المغتربين حق الاقتراع أسوة بالمقيمين"، مشيرًا إلى "وجود عقبات قد تعترض هذا التوجه يجب تداركها سريعًا، وإلا فإن المغتربين سيُجبرون على الحضور إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم، ما يعني زيادة التكاليف وتعقيد العملية الانتخابية".
مواضيع ذات صلة
قعقور وسعد قدّما اقتراحاً لتعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي
lebanon 24
18/09/2025 12:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مقررات مجلس الوزراء: قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الداخلية والبلديات تصحيح العيوب في قانون الانتخاب الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد سيرعى العملية الانتخابية
lebanon 24
18/09/2025 12:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار: على الحكومة تحمّل مسؤولية أي تلاعب بالعملية الانتخابية المقبلة
lebanon 24
18/09/2025 12:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة تقترح تعديل مواعيد العمل من 5 صباحاً حتى 12 ظهراً!
lebanon 24
18/09/2025 12:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الانتخابات البلدية

عبد الرحمن البزري

السلطة التنفيذية

مجموعة من النواب

عبد الرحمن ال

عبد الرحمن

الانتخابية

الرحمن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-18
05:57 | 2025-09-18
05:45 | 2025-09-18
05:39 | 2025-09-18
05:37 | 2025-09-18
05:34 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24