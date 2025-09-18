30
لبنان
البزري حذّر من التلاعب بالمواعيد الانتخابية: لتعديل القانون الحالي
Lebanon 24
18-09-2025
|
03:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر النائب
عبد الرحمن البزري
من مخاطر التأخير أو التلاعب بالمواعيد
الانتخابية
، وأشار إلى أن "الاستمرار في تقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية قد يؤدي إلى ضرب الاستحقاقات الديموقراطية المقبلة، خصوصًا في ما يتعلق بانتخابات المغتربين".
وشدد في حديث إلى "صوت كل
لبنان
"، على أن "قانون الانتخاب الحالي يشوبه الكثير من الثغرات ويحتاج فعلاً إلى تعديل وتحديث، إلا أن هذا الأمر يجب ألا يكون ذريعة لتأجيل الانتخابات أو التهرب من استحقاقاتها"، ولفت إلى أن "القانون ليس فقط توزيع مقاعد وأرقام، بل يشمل أيضًا آليات الاقتراع، وضرورة إبعاد المال السياسي عن العملية الانتخابية".
وانتقد "أداء الحكومة وعدم تعلّمها من تجربة
الانتخابات البلدية
الأخيرة"، معتبرًا أن "
السلطة التنفيذية
لم تقم بما يلزم لضمان نجاح الاستحقاقات المقبلة".
وفيما يتعلق باقتراع المغتربين، كشف
البزري
أن "
مجموعة من النواب
، وهو من بينهم، وقّعوا اقتراح قانون يهدف إلى منح المغتربين حق الاقتراع أسوة بالمقيمين"، مشيرًا إلى "وجود عقبات قد تعترض هذا التوجه يجب تداركها سريعًا، وإلا فإن المغتربين سيُجبرون على الحضور إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم، ما يعني زيادة التكاليف وتعقيد العملية الانتخابية".
