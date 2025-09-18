مداهمة للجيش ومقتل مطلوب.. هذا ما حصل فجرا في عكار

Advertisement

نفذت قوة من مخابرات الجيش مداهمة في جرود مشمش - أدت إلى مقتل المطلوب "م.ض"، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد حصل بين القوة الأمنية و "م.ض" المطلوب بعدة مذكرات توقيف ما أسفر عن مقتله على الفور.وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها لملاحقة المطلوبين وضبط الأمن في المنطقة.