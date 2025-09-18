Advertisement

لبنان

مداهمة للجيش ومقتل مطلوب.. هذا ما حصل فجرا في عكار

Lebanon 24
18-09-2025 | 03:44
نفذت قوة من مخابرات الجيش فجر اليوم الخميس مداهمة في جرود مشمش - عكار أدت إلى مقتل المطلوب "م.ض"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وقد حصل تبادل لإطلاق النار بين القوة الأمنية و "م.ض" المطلوب بعدة مذكرات توقيف ما أسفر عن مقتله على الفور.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لملاحقة المطلوبين وضبط الأمن في المنطقة.
