لبنان
فتح باب الترشّح لرئيسي مجلس إدارة مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان ومياه البقاع
Lebanon 24
18-09-2025
|
03:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المكتب الإعلامي
لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
"تعلن
وزارة الطاقة
والمياه عن فتح باب الترشّح لرئيس مجلس إدارة / مدير عام مياه
بيروت
وجبل
لبنان
وكذلك رئيس مجلس إدارة / مدير عام مياه
البقاع
من داخل أو من خارج الملاك عبر الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الإدارية https://www.omsar.gov.lb في تاريخ 17/9/2025 على ان يتم الانتهاء من تقديم الطلبات في 1/10/2025. هذه التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء ووفقاً لآلية التعيين لموظفي الفئة الأولى في الادارات والمؤسسات العامة الصادرة عن
مجلس الوزراء
بموجب القرار رقم 1 تاريخ 20/3/2025. للإطلاع على مهام وصلاحيات
رئيس مجلس الإدارة
/
المدير العام
وعلى الشروط والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة للتعيين في هذا المركز وللترشح أدخلوا الى: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/positions_ar.aspx أو الى موقع وزارة الطاقة الالكتروني: https://www.energyandwater.gov.lb ملاحظة: لا يقبل أي طلب يقدم باليد إلى
وزارة الدولة
لشؤون التنمية الإدارية أو إلى أي جهة رسمية أخرى أو سواها".
رئيس مجلس الإدارة
المكتب الإعلامي
مجلس الإدارة
المدير العام
مجلس الوزراء
وزارة الطاقة
وزارة الدولة
جبل لبنان
تابع
