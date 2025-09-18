Advertisement

لبنان

يونان وصل الى الهند في زيارة رسوليّة للكنيسة السّريانيّة الكاثوليكيّة الملنكاريّة

Lebanon 24
18-09-2025 | 04:07
وصل بطريرك السّريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثّالث يونان فجرًا إلى مطار تريفاندروم الدّوليّ في ولاية كيرالا- الهند، للقيام بالزّيارة الرّسوليّة الخامسة للكنيسة السّريانيّة الكاثوليكيّة الملنكاريّة.
وكان في استقباله مرحّبًا في قاعة الشّرف كاثوليكوس الكنيسة السّريانيّة الكاثوليكيّة الملنكاريّة في الهند الكاردينال مار باسيليوس اقليميس، وقد توجّه بعد استراحة قصيرة إلى مقرّ إقامته في مقرّ كرسيّ الكاثوليكوس في تريفاندروم.

 

ويرافق يونان في هذه الزّيارة الرّسوليّة وفد كنسيّ مؤلَّف من المطرانين برنابا يوسف حبش وأفرام يوسف عبّا، والأباتي إدمون رزق (رئيس عامّ الرّهبانيّة المارونيّة المريميّة)، والمونسنيور حبيب مراد، والمونسنيور عبدو أبو كسم (مدير المركز الكاثوليكيّ للإعلام في لبنان)، والأب جان يونس (أمين عامّ مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان)، والأب بول قسّ داود، والأب سعيد مسّوح، والأب كريم كلش، والأب أفرام الجزراوي، والأب طارق خيّاط، والأمّ هدى الحلو، والأخت إخلاص شيتو.
