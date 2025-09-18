يونان وصل الى الهند في زيارة رسوليّة للكنيسة السّريانيّة الكاثوليكيّة الملنكاريّة

Advertisement

وصل بطريرك السّريان مار إغناطيوس يوسف الثّالث يونان فجرًا إلى مطار تريفاندروم الدّوليّ في ولاية كيرالا- ، للقيام بالزّيارة الرّسوليّة الخامسة للكنيسة السّريانيّة الكاثوليكيّة الملنكاريّة.وكان في استقباله مرحّبًا في قاعة الشّرف كاثوليكوس الكنيسة السّريانيّة الكاثوليكيّة الملنكاريّة في الهند مار باسيليوس اقليميس، وقد توجّه بعد استراحة قصيرة إلى مقرّ إقامته في مقرّ كرسيّ الكاثوليكوس في تريفاندروم.ويرافق يونان في هذه الزّيارة الرّسوليّة وفد كنسيّ مؤلَّف من المطرانين برنابا يوسف حبش وأفرام يوسف عبّا، والأباتي إدمون رزق (رئيس عامّ الرّهبانيّة المارونيّة المريميّة)، والمونسنيور حبيب مراد، والمونسنيور عبدو أبو كسم (مدير المركز الكاثوليكيّ للإعلام في لبنان)، والأب جان يونس (أمين عامّ مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان)، والأب بول قسّ داود، والأب سعيد مسّوح، والأب كريم كلش، والأب أفرام الجزراوي، والأب طارق خيّاط، والأمّ هدى الحلو، والأخت إخلاص شيتو.