لبنان

مسلسل الموت مستمر.. مصطفى توفي بحادث سير مروع على طريق جبيل

Lebanon 24
18-09-2025 | 03:54
وقع صباح اليوم الخميس حادث سير مروع على طريق عام جبيل باتجاه بيروت ما أدى إلى وفاة الشاب مصطفى خالد الموري من بلدة حلبا - عكار إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى كانوا برفقته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وعملت فرق الإسعاف على نقل الضحية وإسعاف المصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
