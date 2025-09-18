مسلسل الموت مستمر.. مصطفى توفي بحادث سير مروع على طريق جبيل

Advertisement

وقع الخميس حادث سير مروع على طريق عام باتجاه ما أدى إلى وفاة خالد من بلدة - إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى كانوا برفقته، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعملت فرق الإسعاف على نقل الضحية وإسعاف المصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.