مراد: لا استقرار إلا بتطبيق الطائف كاملاً

أكد النائب حسن مراد خلال الاحتفال التكريمي لنادي "الغد الأفضل" في أنّ النادي "رفع اسم البقاع عالياً بين أندية الوطن"، مشيراً إلى أنّ "فوزه بكأس الدرجة الثالثة جاء نتيجة العمل الجاد والتزام اللاعبين والإدارة".حضر الاحتفال البارزة، بينهم الامين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف، ، الامين العام للاتحاد الفرعي لجبل سعيد عبد الخالق، و الفرعي لكرة القدم في البقاع حيمور، إضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية والرسمية والاجتماعية في المنطقة.ولفت إلى أنّه "في أيام قليلة سيتم افتتاح مبنى نادي الغد الأفضل الدولية وفق أعلى المعايير الأبنية الرياضية".وأكد مراد أنّ "مشاريع البقاع الرياضية تهدف لإنشاء "مدينة رياضية عملاقة تستقبل البطولات المحلية والإقليمية"، وتغطي مختلف الألعاب من كرة القدم إلى الشطرنج".واعتبر أنّ "ما ينطبق على الرياضة ينطبق على السياسة"، مشدداً على أنّ لبنان "لن يستقر إلا بتطبيق اتفاق كاملاً بلا اجتزاء، بما يشمل الانسحاب من الأراضي المحتلة، وتطبيق اللامركزية الإدارية، وإنشاء مجلس شيوخ، وإقرار قانون انتخابي عصري"، محذراً من محاولات العدو "جر البلد إلى اقتتال داخلي"، ومؤكداً أنّ "وعي العقلاء كفيل بإفشال هذه المخططات".كما جدد التمسك بمقررات قمة الدوحة والكلمة العربية الموحدة. وفي ختام كلمته، وجّه تحية "لنضال وصمود شعب فلسطين وشهدائه الأبرار"، مؤكداً أنّ اللاعبين وأهاليهم وإدارة النادي "حراس الغد الأفضل ورمز التخطيط الحقيقي".