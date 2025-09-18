بعد "لو غراي".. فندق جديد يفتح أبوابه في جونية

Advertisement

يشهد القطاع السياحي في نهضة لافتة في الفترة الأخيرة وذلك من الركود جراء الأزمات التي عصفت بالبلد، حيث يتم إعادة افتتاح الكثير من المشاريع والمؤسسات السياحية.فبعد الإعلان عن إعادة إفتتاح فندق "لو " في قريبا والذي أقفل بعد انفجار المرفأ عام 2020، افتتح مؤخرا فندق جديد في منطقة يُدعى beverly beach hotel لاستقطاب السياح والمقيمين.واعتبر مصدر مطلع في الشأن السياحي ان افتتاح هذا الفندق وغيره في هذه المرحلة بمثابة "مجازفة" وثقة كبيرة بأن لبنان هو الوجهة السياحية الأفضل في المنطقة، مُطالبا بدعم الدولة لإعادة لبنان إلى الخارطة السياحية.