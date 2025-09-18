Advertisement

لبنان

بعد "لو غراي".. فندق جديد يفتح أبوابه في جونية

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
18-09-2025
يشهد القطاع السياحي في لبنان نهضة لافتة في الفترة الأخيرة وذلك بعد سنوات من الركود جراء الأزمات التي عصفت بالبلد، حيث يتم إعادة افتتاح الكثير من المشاريع والمؤسسات السياحية.
فبعد الإعلان عن إعادة إفتتاح فندق "لو غراي" في وسط بيروت قريبا والذي أقفل بعد انفجار المرفأ عام 2020، افتتح مؤخرا فندق جديد في منطقة جونية يُدعى beverly beach hotel لاستقطاب السياح والمقيمين.

واعتبر مصدر مطلع في الشأن السياحي ان افتتاح هذا الفندق وغيره في هذه المرحلة بمثابة "مجازفة" وثقة كبيرة بأن لبنان هو الوجهة السياحية الأفضل في المنطقة، مُطالبا بدعم الدولة لإعادة لبنان إلى الخارطة السياحية.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

