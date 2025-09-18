Advertisement

لبنان

نصار تابع مع السفير البلغاري إجراءات استرداد مالك سفينة "Rhosus" الموقوف في صوفيا

Lebanon 24
18-09-2025 | 04:31
استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار في مكتبه بالوزارة قبل ظهر اليوم ، سفير بلغاريا لدى لبنان ياسين موتوف، في حضور المحامية العامة التمييزية اميلي ميرنا كلاس حيث جرت متابعة للإجراءات القضائية والديبلوماسية المتعلقة بطلب استرداد مالك سفينة Rhosus الروسي إيغور غريتشوشكين(يحمل أيضاً الجنسية القبرصية) الذي أوقفته السلطات البلغارية في مطار صوفيا في الخامس من أيلول الجاري وذلك إنفاذاً لنشرة حمراء صادرة عن الانتربول الدولي بناءً على مذكرة توقيف غيابية بحقه وحق قبطان السفينة يطلب السلطات القضائية اللبنانية.
وقد  اعرب الوزير نصار  عن تقديره للخطوات التي تقوم بها بلغاريا من تعاون وتنسيق في هذا المجال، وتم الاتفاق على التواصل الدائم لمتابعة  الإجراءات الآيلة الى تسليم الموقوف في أسرع وقت ممكن، علماً أن هناك معاهدة استرداد ثنائية مبرمة بين جمهورية بلغاريا والجمهورية اللبنانية.
الجمهورية اللبنانية

في أسرع وقت ممكن

اللبنانية

الجمهوري

القبرصي

جمهورية

لبنان

الروس

