نصار تابع مع السفير البلغاري إجراءات استرداد مالك سفينة "Rhosus" الموقوف في صوفيا

استقبل وزير العدل المحامي عادل في مكتبه بالوزارة قبل ظهر اليوم ، سفير بلغاريا لدى ياسين موتوف، في حضور المحامية العامة التمييزية اميلي ميرنا كلاس حيث جرت متابعة للإجراءات القضائية والديبلوماسية المتعلقة بطلب استرداد مالك سفينة Rhosus الروسي إيغور غريتشوشكين(يحمل أيضاً الجنسية القبرصية) الذي أوقفته السلطات البلغارية في مطار صوفيا في الخامس من أيلول الجاري وذلك إنفاذاً لنشرة حمراء صادرة عن الانتربول الدولي بناءً على مذكرة توقيف غيابية بحقه وحق قبطان السفينة يطلب السلطات القضائية .وقد اعرب الوزير نصار عن تقديره للخطوات التي تقوم بها بلغاريا من تعاون وتنسيق في هذا المجال، وتم الاتفاق على التواصل الدائم لمتابعة الإجراءات الآيلة الى تسليم الموقوف ، علماً أن هناك معاهدة استرداد ثنائية مبرمة بين بلغاريا والجمهورية اللبنانية.