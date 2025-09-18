30
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
31
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
يوم أمني في طرابلس.. حواجز متنقلة وتفتيش سيارات
Lebanon 24
18-09-2025
|
04:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد مدينة
طرابلس
منذ ساعات الصباح الأولى انتشاراً واسعاً لعناصر
قوى الأمن الداخلي
في إطار يوم أمني متواصل شمل مختلف شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
وأقامت الدوريات حواجز متنقلة عملت خلالها على تفتيش السيارات والتدقيق في الهويات والتأكد من الالتزام بقوانين السير مع تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
كما شمل التشديد ملاحقة الدراجات النارية غير الملتزمة بالقوانين إضافة إلى رصد وضبط السيارات المزودة بالزجاج الداكن غير المرخص.
ويأتي هذا الانتشار ضمن الخطة الأمنية الهادفة إلى ضبط المخالفات وتعزيز الأمن والطمأنينة في المدينة.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": انتشار للجيش في بعلبك وحواجز تفتيش وتدقيق امام تعاونية فوديكو
Lebanon 24
"لبنان 24": انتشار للجيش في بعلبك وحواجز تفتيش وتدقيق امام تعاونية فوديكو
18/09/2025 12:59:38
18/09/2025 12:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حاجز إسرائيلي في سوريا.. وتفتيش للمارة
Lebanon 24
حاجز إسرائيلي في سوريا.. وتفتيش للمارة
18/09/2025 12:59:38
18/09/2025 12:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. حواجز للجيش وتسيير دوريات
Lebanon 24
في طرابلس.. حواجز للجيش وتسيير دوريات
18/09/2025 12:59:38
18/09/2025 12:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لا حسيب ولا رقيب.. مركبات مُتنقلة تُهدد حياة اللبنانيين والدولة غائبة!
Lebanon 24
لا حسيب ولا رقيب.. مركبات مُتنقلة تُهدد حياة اللبنانيين والدولة غائبة!
18/09/2025 12:59:38
18/09/2025 12:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي
لبنان 24
الرئيسي
طرابلس
التزام
لبنان
دوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
سيناريو بيئي كارثي ينتظرُ لبنان.. الأرضُ تتغير
Lebanon 24
سيناريو بيئي كارثي ينتظرُ لبنان.. الأرضُ تتغير
04:30 | 2025-09-18
18/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: متمسكون بتنفيذ القرار 1701 كاملًا
Lebanon 24
الحريري: متمسكون بتنفيذ القرار 1701 كاملًا
05:57 | 2025-09-18
18/09/2025 05:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار والبخاري.. مكافحة المخدرات أولوية وطنية
Lebanon 24
الحجار والبخاري.. مكافحة المخدرات أولوية وطنية
05:45 | 2025-09-18
18/09/2025 05:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تجوب 300 كيلومتر و80 بلدة.. طرابلس تستقبل مبادرة أطول رحلة دراجات نارية
Lebanon 24
تجوب 300 كيلومتر و80 بلدة.. طرابلس تستقبل مبادرة أطول رحلة دراجات نارية
05:39 | 2025-09-18
18/09/2025 05:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير في الكورة.. وأزمة قلبية تنهي حياة أحد الجرحى
Lebanon 24
حادث سير في الكورة.. وأزمة قلبية تنهي حياة أحد الجرحى
05:37 | 2025-09-18
18/09/2025 05:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
09:01 | 2025-09-17
17/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
08:29 | 2025-09-17
17/09/2025 08:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-09-18
سيناريو بيئي كارثي ينتظرُ لبنان.. الأرضُ تتغير
05:57 | 2025-09-18
الحريري: متمسكون بتنفيذ القرار 1701 كاملًا
05:45 | 2025-09-18
الحجار والبخاري.. مكافحة المخدرات أولوية وطنية
05:39 | 2025-09-18
تجوب 300 كيلومتر و80 بلدة.. طرابلس تستقبل مبادرة أطول رحلة دراجات نارية
05:37 | 2025-09-18
حادث سير في الكورة.. وأزمة قلبية تنهي حياة أحد الجرحى
05:34 | 2025-09-18
"اليازا".. امتحان رخص الدراجات النارية ومطالبة بالزي الواقي الإلزامي
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 12:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 12:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 12:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24