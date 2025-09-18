يوم أمني في طرابلس.. حواجز متنقلة وتفتيش سيارات

Advertisement

تشهد مدينة منذ ساعات الصباح الأولى انتشاراً واسعاً لعناصر في إطار يوم أمني متواصل شمل مختلف شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، وفق ما أفادت مندوبة " ".وأقامت الدوريات حواجز متنقلة عملت خلالها على تفتيش السيارات والتدقيق في الهويات والتأكد من الالتزام بقوانين السير مع تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.كما شمل التشديد ملاحقة الدراجات النارية غير الملتزمة بالقوانين إضافة إلى رصد وضبط السيارات المزودة بالزجاج الداكن غير المرخص.ويأتي هذا الانتشار ضمن الخطة الأمنية الهادفة إلى ضبط المخالفات وتعزيز الأمن والطمأنينة في المدينة.