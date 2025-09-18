في سرايا صيدا.. التزام جزئي لموظفي الادارات العامة بالتوقف عن العمل (صور)

Advertisement

على ضوء دعوة تجمع موظفي الادارة العامة الى توقف الموظفين في كافة الادارات عن العمل اليوم الخميس وغدا الجمعة نتيجة ما وصفه في بيانه الاخير " الاهمال المتمادي من قبل الحكومة بتجاهل مطالبهم "، تراوحت موجة الموظفين لا سيما في سرايا بتنفيذ قرار التجمع حيص سجل عمل ادارات الزراعة، العمل، المنطقة التربوية ،العقارية، المساحة والاقتصاد لاستثناءات ادارية وتلبية احتياجات المواطنين الملحة، واقتصار التزام النفوس والمالية والتنظيم على انجاز الاعمال الداخلية ، وأخذت التعاونية والصحة منحى استقبال المعاملات الطارئة.في حين التزمت إدارة الصناعة ومحافظة الجنوب كاملا بدعوة التجمع.