في جبيل.. انحراف فان لنقل الركاب وهذه حصيلة الحادثة!

Advertisement

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي: "فجر اليوم، انحرف فان لنقل الركاب واستقر على جانب أوتوستراد وكان على متنه السائق وثلاثة أطفال".وأضاف البيان أن فرق الدفاع المدني تدخّلت مستخدمةً معدات إنقاذ هيدروليكية لسحب العالقين.ثم نُقل طفلان بحال حرجة (انعاش قلبي رئوي) بواسطة سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني إلى أحد المستشفيات، فيما تولّت جهات أخرى نقل باقي المصابين لتلقّي العلاج.