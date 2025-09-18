Advertisement

لبنان

دعموش: المقاومة لن تستسلم للضغوط

Lebanon 24
18-09-2025 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1418498-638937955184374048.png
Doc-P-1418498-638937955184374048.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، الشيخ علي دعموش، أنّ الحكومة "راهنَت على وهمٍ زرعه الأميركي والإسرائيلي في عقول بعض مسؤوليها، مفاده أنّ المقاومة أصبحت ضعيفة ويمكن إخضاعها عبر القرارات والضغوط والتهديد بحرب مدمّرة"، مؤكداً أنّ هذه الرهانات سقطت أمام صلابة الموقف الذي أبدته المقاومة والثنائي الوطني.
Advertisement

وخلال لقاء علمائي أقيم في بيروت، شدد دعموش على أنّ "من يراهن على استسلام المقاومة أو على ضعفها فهو واهم، فالمقاومة أكثر تشبثًا بسلاحها، وأشدّ تمسكًا بخطوط الدفاع عن لبنان".

وتوجه إلى الحكومة بالقول: "لا تستدرجوا الجيش إلى مواجهة مع المقاومة أو شعبها، فدوره حماية السلم الأهلي والتصدي للعدوان، لا الدخول في صراع داخلي".

وأكد دعموش أنّ "الحل الوحيد يكمن في الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية"، معلناً انفتاح المقاومة على النقاش، لكنه في المقابل شدد على أنّ "أي طرح يؤدي إلى تجريد لبنان من عناصر قوته لن يكون مقبولًا".

وأضاف: "لن نقبل أن يُنزَع منّا سلاحنا ولا أن يُحوَّل لبنان إلى كيان هشّ يسهل استباحته خدمةً لأميركا وإسرائيل". وختم معتبرًا أنّ "العدوان الأميركي المتصاعد على لبنان والمنطقة يؤكد أنّ المقاومة حاجة وطنية وليست خيارًا فحسب".
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
دعموش: قرار نزع سلاح المقاومة يقود البلد نحو الانقسام
lebanon 24
18/09/2025 16:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل في ذكرى 7 آب: مستمرون في النضال ولن نستسلم للضغوط
lebanon 24
18/09/2025 16:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجهاد الإسلامي: قوى المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها ستواصل مواجهة الاحتلال ولن تخضع للابتزاز والضغط العسكري
lebanon 24
18/09/2025 16:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قماطي: هناك ضغوطات أجنبية على الحكومة من أجل تسليم سلاح المقاومة وهو ما نرفضه بشكل قاطع
lebanon 24
18/09/2025 16:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس التنفيذي

الوكالة الوطنية

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

الثنائي

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:18 | 2025-09-18
09:14 | 2025-09-18
09:12 | 2025-09-18
09:02 | 2025-09-18
09:00 | 2025-09-18
08:56 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24