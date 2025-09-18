دعموش: المقاومة لن تستسلم للضغوط

Advertisement

رأى رئيس في ، الشيخ علي دعموش، أنّ الحكومة "راهنَت على وهمٍ زرعه الأميركي والإسرائيلي في عقول بعض مسؤوليها، مفاده أنّ أصبحت ضعيفة ويمكن إخضاعها عبر القرارات والضغوط والتهديد بحرب مدمّرة"، مؤكداً أنّ هذه الرهانات سقطت أمام صلابة الموقف الذي أبدته المقاومة والثنائي الوطني.وخلال لقاء علمائي أقيم في ، شدد دعموش على أنّ "من يراهن على استسلام المقاومة أو على ضعفها فهو واهم، فالمقاومة أكثر تشبثًا بسلاحها، وأشدّ تمسكًا بخطوط الدفاع عن ".وتوجه إلى الحكومة بالقول: "لا تستدرجوا الجيش إلى مواجهة مع المقاومة أو شعبها، فدوره حماية السلم الأهلي والتصدي للعدوان، لا الدخول في صراع داخلي".وأكد دعموش أنّ "الحل الوحيد يكمن في الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية"، معلناً انفتاح المقاومة على ، لكنه في المقابل شدد على أنّ "أي طرح يؤدي إلى تجريد لبنان من عناصر قوته لن يكون مقبولًا".وأضاف: "لن نقبل أن يُنزَع منّا سلاحنا ولا أن يُحوَّل لبنان إلى كيان هشّ يسهل استباحته خدمةً لأميركا وإسرائيل". وختم معتبرًا أنّ "العدوان الأميركي المتصاعد على لبنان والمنطقة يؤكد أنّ المقاومة حاجة وطنية وليست خيارًا فحسب".