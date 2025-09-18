Advertisement

لبنان

"اليازا".. امتحان رخص الدراجات النارية ومطالبة بالزي الواقي الإلزامي

Lebanon 24
18-09-2025
أصدرت جمعية "اليازا" بيانًا رحبت فيه بالخطوة الإصلاحية التي تتحضر لها هيئة إدارة السير، والمتمثلة بتنظيم امتحان الحصول على رخص السوق للدراجات النارية للمرة الأولى في لبنان وفقًا لقانون السير الجديد.
ورأت الجمعية أن هذا التطور يشكل نقلة نوعية طال انتظارها، كونه يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والالتزام بالمعايير الدولية.

وشددت "اليازا" على ضرورة إلزام المتقدمين لهذا الامتحان بتقديم إفادة رسمية من مكاتب تعليم السوق المرخصة تؤكد أهليتهم، مؤكدة أن هذا الإجراء سيضع حدًا للفوضى التي سادت القطاع لسنوات طويلة.

كما طالبت الجمعية بفرض اللباس الواقي الإلزامي على جميع المتقدمين، ويتضمن خوذة للرأس وقفازات لليدين ووسادات واقية للركبتين والكوعين، معتبرة أن ذلك يشكّل خطوة أساسية لنشر ثقافة القيادة الآمنة منذ البداية، ووسيلة للحد من الإصابات الخطيرة الناتجة عن حوادث السير.

وختم البيان بالتشديد على أن تنظيم الامتحان وفق الأصول الجديدة يشكل "خطوة إصلاحية أولى ومهمة في مسار إصلاح قطاع السير"، داعيةً إلى الإسراع في تنفيذ الخطة لما تمثله من حاجة وطنية ملحة لحماية أرواح المواطنين وتعزيز ثقافة القيادة المسؤولة.
 
