حادث سير في الكورة.. وأزمة قلبية تنهي حياة أحد الجرحى

أفادت مندوبة " " عن وفاة أحد جرحى حادث السير الذي وقع على جسر عابا – ، بعدما تعرّض السيد "ض. ش" لأزمة قلبية داخل المستشفى حيث كان يتلقى العلاج.وكان الحادث قد نتج عن تصادم بين شاحنة ودراجة نارية وسيارة من نوع "جيب"، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص، ووصفت حالة أحد الجرحى الآخرين بالحرجة.يُذكر أن الضحية الراحل ينحدر من بلدة رشدبين في .