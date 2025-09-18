Advertisement

لبنان

حادث سير في الكورة.. وأزمة قلبية تنهي حياة أحد الجرحى

Lebanon 24
18-09-2025 | 05:37
A-
A+
Doc-P-1418501-638937961111072796.png
Doc-P-1418501-638937961111072796.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن وفاة أحد جرحى حادث السير الذي وقع صباح اليوم على جسر عابا – الكورة، بعدما تعرّض السيد "ض. ش" لأزمة قلبية داخل المستشفى حيث كان يتلقى العلاج.
Advertisement

وكان الحادث قد نتج عن تصادم بين شاحنة ودراجة نارية وسيارة من نوع "جيب"، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص، ووصفت حالة أحد الجرحى الآخرين بالحرجة.

يُذكر أن الضحية الراحل ينحدر من بلدة رشدبين في قضاء الكورة.
مواضيع ذات صلة
مأساة.. "سكتة قلبية" تُنهي حياة عسكريّ في مركز عمله
lebanon 24
18/09/2025 16:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. حادث مأسوي يُنهي حياة طفلة!
lebanon 24
18/09/2025 16:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عشرات الجرحى في حادث سير في مصر
lebanon 24
18/09/2025 16:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
خضع لعملية.. أزمة قلبية تصيب رئيساً إيرانياً سابقاً
lebanon 24
18/09/2025 16:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24

قضاء الكورة

صباح اليوم

لبنان24

الكورة

لبنان

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:20 | 2025-09-18
09:18 | 2025-09-18
09:14 | 2025-09-18
09:12 | 2025-09-18
09:02 | 2025-09-18
09:00 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24