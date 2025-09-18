تجوب 300 كيلومتر و80 بلدة.. طرابلس تستقبل مبادرة أطول رحلة دراجات نارية

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

استقبلت محافظ بالإنابة في مكتبها في سرايا وفدًا من تجمع Vespa Adventures ، ضم عثمان أحمد وسركيس اسكانيان، حيث جرى عرض أهداف التجمع ونشاطه المرتقب الأحد المقبل، المتمثل في إطلاق أطول رحلة على الدراجات النارية في بمشاركة نحو 150 عضوًا.المسار سيمتد على أكثر من 300 كيلومتر، عابرًا المحافظات الخمس و80 بلدة وقرية لبنانية، تحت شعار الحفاظ على البيئة وتعزيز السياحة الداخلية والتعريف بخصائص المناطق. المبادرة التي يقودها الكابتن أحمد أدلبي تحمل أبعادًا وطنية وبيئية واجتماعية، وتتزامن مع للسلام، برعاية وزارتي السياحة والإعلام، وبدعم شركاء محليين ورعاة وبحضور إعلامي واسع.وأوضح عثمان أحمد أنّ الرحلة ستتخللها أنشطة توعوية وتكريمية في كل محطة، "تعكس رسالة الأمل والسلام وحب الوطن".من جهتها، أثنت المحافظ الرافعي على المبادرة ووصفتها بأنها "تظهر الوجه الحقيقي للبنان بلد الجمال والتنوع"، معتبرة أنها "تسهم في ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز الانتماء الوطني وتشجيع الشباب على المبادرات الجامعة".وفي ختام اللقاء، وقّعت الرافعي على خريطة لبنان عند موقع في خطوة رمزية تعكس دعمها لهذه ، مؤكدة استعدادها لتشجيع أنشطة مماثلة تُسهم في تحريك عجلة السياحة الداخلية.