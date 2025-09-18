Advertisement

لبنان

عملية أمنية للجيش في الضاحية.. والهدف عصابة خطيرة

Lebanon 24
18-09-2025 | 06:05
أعلن الجيش في بيان، أنّه "إلحاقًا بالبيان السابق بتاريخ ١٦/ ٩/ ٢٠٢٥ المتعلق بتوقيف مواطن على أثر إشكال تخلله اشتباك مسلح في بلدة المحمرة - عكار، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال، وأوقفت المواطن (ي.ز.) وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية".
أضاف البيان:" كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (و.ز.) لتأليفه إحدى أخطر عصابات الاتجار بالمخدرات، وارتكابه جرائم مختلفة منها: إطلاق النار، الخطف، فرض خوات، افتعال إشكالات. وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا".
 
ختم:" كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الدامورالشوف المواطن (ع.د.) لترويجه المخدرات. وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
Image
