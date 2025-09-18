منتدى نسوي في بيروت يعيد رسم ملامح الفضاء الرقمي العربي

Advertisement

شهد فندق "الموفمبيك" في على مدى يومي 16 و17 أيلول انعقاد النسخة الثانية من منتدى Shift الذي نظمته مؤسسة "نقطة – المختبر النسوي" (NO2TA the Feminist Lab) بالشراكة مع منظمة "أبعاد"، تحت شعار: "ننشر لا لنرضي بل لنغير".المنتدى جمع عشرات صانعات المحتوى من مختلف ، إضافة إلى صحافيات وناشطات عملن على مدى السنوات الماضية في إنتاج محتوى رقمي نسوي، إبداعي ومؤثر، بهدف مواجهة السرديات التقليدية واستعادة المساحات الرقمية من منظور يرسخ حقوق النساء.افتتحت المديرة التنفيذية لمؤسسة "نقطة"، علياء عواضة، أعمال المنتدى مؤكدة أن هذه الفعالية باتت محطة سنوية أساسية، وقالت: "رغم الحرب على غزة ولبنان التي منعتنا من اللقاء العام الماضي، نحن هنا لنكمل الطريق، ولنثبت أن الصوت الرقمي قادر على تحريك وعي المجتمع وتغيير الرأي العام"، مشيرة إلى أنّ المحتوى الرقمي بات أداة فعالة لطرح قضايا مسكوت عنها.وجاءت كلمة مديرة منظمة "أبعاد"، غيدا عناني، لتؤكد أن الشراكة مع "نقطة" تعكس نموذجاً ناجحاً لإيصال أصوات النساء وتعزيز الإنتاج المعرفي النسوي، فيما شددت ممثلة السفارة في بيروت مارييكي ويرده على أهمية المنتدى كمنصة للتشبيك وبناء فضاء رقمي أكثر شمولية للنساء.تخللت الفعالية جلسات حوارية، ورش عمل، وعروض بأسلوب TED Talk امتدت من التاسعة صباحاً حتى السادسة والنصف مساء، حملت عناوين تتعلق بالمحتوى النسوي في الأزمات، وأصوات النساء، ونصائح للانتشار السريع عبر المنصات الرقمية.كما جرى تكريم الصحافية كارمن جوخدار، مراسلة قناة في الجنوب التي أصيبت خلال تغطيتها الميدانية، إضافة إلى تكريم صانعة المحتوى الفلسطينية بيسان عودة التي حالت الحرب في غزة دون حضورها.وشارك نحو خمسين صانعة محتوى من العالم العربي، وحضر الفعالية أكثر من 500 شخص إلى جانب المشاركات عبر الإنترنت، وسط تفاعل لافت طوال الجلسات.اختتم المنتدى أعماله بالتأكيد على ضرورة استمرار دعم صانعات المحتوى والصحافيات العربيات، وتكريس حضور المشهد الرقمي من أجل فضاء أكثر عدالة وشمولية.