عون هنّأ منتخب لبنان تحت 23 عاماً على إنجازه التاريخي

Advertisement

هنّأ الرئيس منتخب تحت 23 عاماً على إنجازه التاريخي بالتأهل إلى نهائيات .وأكّد عون أن هذا الاستحقاق يعكس روح العزيمة والإصرار لدى شباب لبنان.كما قدّم لكرة القدم قميص المنتخب لفخامة الرئيس تقديراً ومحبة.وكان قد حقق الأولمبي إنجازاً تاريخياً لكرة القدم ، بعدما تأهّل إلى نهائيات كأس تحت 23 عاماً في 2026، ليصبح أول منتخب من الفئات العمرية في تاريخ لبنان يبلغ هذا الاستحقاق القاري.