لبنان

عون هنّأ منتخب لبنان تحت 23 عاماً على إنجازه التاريخي

Lebanon 24
18-09-2025 | 06:19
هنّأ الرئيس جوزاف عون منتخب لبنان تحت 23 عاماً على إنجازه التاريخي بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.
وأكّد عون أن هذا الاستحقاق يعكس روح العزيمة والإصرار لدى شباب لبنان. 

كما قدّم الاتحاد اللبناني لكرة القدم قميص المنتخب لفخامة الرئيس تقديراً ومحبة.

وكان قد حقق المنتخب الوطني الأولمبي إنجازاً تاريخياً لكرة القدم اللبنانية، بعدما تأهّل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في السعودية 2026، ليصبح أول منتخب من الفئات العمرية في تاريخ لبنان يبلغ هذا الاستحقاق القاري.
Image
Image


