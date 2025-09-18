Advertisement

لبنان

الكتائب.. قداس في سيدني إحياءً لذكرى بشير وبيار الجميّل

Lebanon 24
18-09-2025 | 06:29
أحيا قسم سيدني الكتائبي ذكرى الرئيس الشهيد بشير الجميّل، والرئيس المؤسس الشيخ بيار الجميّل، وسائر شهداء الحزب، في قداس أقيم في دير مار شربل – سيدني.
ترأس الذبيحة الإلهية نائب رئيس الدير الأب وسيم كلاكش وعاونه الأب مايكل سندروسي، بحضور حشد من الكتائبيين والمؤمنين. وشارك في المناسبة رئيسة إقليم أوستراليا في حزب الكتائب السيدة لودي فرح أيوب، ورئيس قسم سيدني السيد جورج هيكل.

كما حضر ممثلون عن أحزاب وقوى سياسية لبنانية وأوسترالية، والرابطة المارونية، والجامعة اللبنانية الثقافية، إلى جانب رؤساء جمعيات وأعضاء مجالس بلدية وإعلاميين.

وألقى المشاركون كلمات شددت على معاني الوفاء للشهداء والتمسك بقيمهم الوطنية، وعلى الدور الذي لعبه الرئيس بشير الجميّل في تكريس فكرة الدولة القوية والسيادة، مع التأكيد على استمرار العمل من أجل لبنان حرّ ومستقل رغم التحديات.
