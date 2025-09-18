الكتائب.. قداس في سيدني إحياءً لذكرى بشير وبيار الجميّل

Advertisement

أحيا قسم سيدني الكتائبي ذكرى الرئيس الشهيد بشير الجميّل، والرئيس المؤسس الشيخ بيار الجميّل، وسائر الحزب، في قداس أقيم في دير مار شربل – سيدني.ترأس الذبيحة الإلهية الدير الأب وسيم كلاكش وعاونه الأب مايكل سندروسي، بحضور حشد من الكتائبيين والمؤمنين. وشارك في المناسبة رئيسة إقليم أوستراليا في السيدة لودي فرح أيوب، ورئيس قسم سيدني السيد هيكل.كما حضر ممثلون عن أحزاب وقوى سياسية لبنانية وأوسترالية، والرابطة ، والجامعة الثقافية، إلى جانب رؤساء جمعيات وأعضاء مجالس بلدية وإعلاميين.وألقى المشاركون كلمات شددت على معاني الوفاء للشهداء والتمسك بقيمهم الوطنية، وعلى الدور الذي لعبه الرئيس بشير الجميّل في تكريس فكرة الدولة القوية والسيادة، مع التأكيد على استمرار العمل من أجل حرّ ومستقل رغم التحديات.