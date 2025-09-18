Advertisement

لبنان

القصيفي عن شري: كانت مثالا لمن أحب مهنته واخلص لها

Lebanon 24
18-09-2025 | 06:34
Doc-P-1418528-638937994723688356.png
Doc-P-1418528-638937994723688356.png photos 0
لوفاة الإعلامية يمنى شري، أعرب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، عن حزنه قائلًا "التي برزت في عقدين من الزمن في قطاعات المكتوب والمرئي والمسموع متميزة بمهنيتها واحترافها، وحضورها اللافت سواء عبر الشاشة أو الاثير أو على صفحات الصحف، وذلك قبل أن تنصرف إلى الفن من خلال التمثيل".
وأضاف: تغيب منى شري وهي في أوج العطاء بعدما خلفت بصمات في المؤسسات التي عملت فيها، ولاسيما تلفزيون "المستقبل" التي كانت في طليعة المنضوين اليه لدى إنطلاقته. كما في مواقع إعلامية أخرى شهدت لموهبتها ولدورها المهني مثل تلفزيون" الجديد".
 
وختم القصيفي:" رحلت يمنى شري مع بواكير الخريف قبل أن تلج خريف العمر، حاملة معها ارثا من العطاء المتعدد الأوجه في عالم الاعلام والفن، وهما الأكثر تماسا مع المجتمع الانساني. كانت بحضورها المحبب مثالا لمن أحب مهنته واخلص لها. رحمها الله رحمة واسعة وافسح لها في جنته ، والهم ذويها، زملاءها وعارفيها جميل الصبر والعزاء"
 
(الوكالة الوطنية)
الصحافة اللبنانية

الوكالة الوطنية

جوزف القصيفي

اللبنانية

المستقبل

القصيفي

الصحاف

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24