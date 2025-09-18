القصيفي عن شري: كانت مثالا لمن أحب مهنته واخلص لها

Advertisement

لوفاة الإعلامية يمنى شري، أعرب نقيب محرري ، عن حزنه قائلًا "التي برزت في عقدين من الزمن في قطاعات المكتوب والمرئي والمسموع متميزة بمهنيتها واحترافها، وحضورها اللافت سواء عبر الشاشة أو الاثير أو على صفحات الصحف، وذلك قبل أن تنصرف إلى الفن من خلال التمثيل".وأضاف: تغيب منى شري وهي في أوج العطاء بعدما خلفت بصمات في المؤسسات التي عملت فيها، ولاسيما تلفزيون " " التي كانت في طليعة المنضوين اليه لدى إنطلاقته. كما في مواقع إعلامية أخرى شهدت لموهبتها ولدورها المهني مثل تلفزيون" الجديد".وختم :" رحلت يمنى شري مع بواكير الخريف قبل أن تلج خريف العمر، حاملة معها ارثا من العطاء المتعدد الأوجه في عالم الاعلام والفن، وهما الأكثر تماسا مع المجتمع الانساني. كانت بحضورها المحبب مثالا لمن أحب مهنته واخلص لها. رحمها الله رحمة واسعة وافسح لها في جنته ، والهم ذويها، زملاءها وعارفيها جميل الصبر والعزاء"