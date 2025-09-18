Advertisement

لبنان

في واجهة بيروت البحرية.. هذا ما سيحصل الأحد المقبل

Lebanon 24
18-09-2025 | 06:48
A-
A+
Doc-P-1418538-638938005046447163.webp
Doc-P-1418538-638938005046447163.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد 21 أيلول المقبل في واجهة بيروت البحرية، تنظم وزارة الشباب والرياضة النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع 2025".
Advertisement

وتُعدّ هذه الفعالية ختاماً لسلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع 2025" التي أقيمت في صور، جونية وعاليه.

ودعت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وزراء ونواب وسفراء واتحادات رياضية وشبابية وكشفيه للمشاركة في الحدث الذي يتخلله انشطة في عشرين رياضة، في طليعتها سباق الفرح الذي ينطلق عند تمام الثالثة، وستكون مختلف الأنشطة منقولة على شاشة" المؤسسة اللبنانية للإرسال".

ويشارك في "حدث بيروت" رياضات الدرفت (ATCL) والبيتانك والوشو - كونغ فو والغولف والملاكمة والركبي يونيون والايكيدو ، والرقص الرياضي، والرياضات التقليدية الشعبية، والفوت نت ،والكيوكوشنكاي، وتنس القدم، والتايكواندو، والتنس، ورياضات المهارة، والشطرنج ،والشطرنج الصيني، والجمباز ،وألعاب القوى ،وكمال الأجسام ،والتربية البدنية ،وجمعيات الإعاقة الفكرية، ورياضة اليوغا ،مع سفارة الهند في لبنان، واستعراضات للجيش اللبناني، كما تشارك جمعيات شبابية وكشفية.

 
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الواجهة البحرية الروشة وعين المريسة بيروت
lebanon 24
18/09/2025 16:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير عند الواجهة البحرية في بيروت
lebanon 24
18/09/2025 16:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتبارًا من يوم غد حتى الأحد... هذا ما سيحصل في صيدا
lebanon 24
18/09/2025 16:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا والصين ستجريان مناورات بحرية مشتركة بين 5-1 آب المقبل (إنترفاكس)
lebanon 24
18/09/2025 16:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رياضة

اللبنانية

الرياض

بيروت

من بعد

رياضي

الهند

رابعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:20 | 2025-09-18
09:18 | 2025-09-18
09:14 | 2025-09-18
09:12 | 2025-09-18
09:02 | 2025-09-18
09:00 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24