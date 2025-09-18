في واجهة بيروت البحرية.. هذا ما سيحصل الأحد المقبل

Advertisement

عند الساعة الثالثة ظهر يوم الأحد 21 أيلول المقبل في واجهة البحرية، تنظم وزارة الشباب والرياضة النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع 2025".وتُعدّ هذه الفعالية ختاماً لسلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع 2025" التي أقيمت في صور، جونية وعاليه.ودعت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وزراء ونواب وسفراء واتحادات رياضية وشبابية وكشفيه للمشاركة في الحدث الذي يتخلله انشطة في عشرين رياضة، في طليعتها سباق الفرح الذي ينطلق عند تمام الثالثة، وستكون مختلف الأنشطة منقولة على شاشة" المؤسسة للإرسال".ويشارك في "حدث بيروت" رياضات الدرفت (ATCL) والبيتانك والوشو - كونغ فو والغولف والملاكمة والركبي يونيون والايكيدو ، والرقص الرياضي، والرياضات التقليدية الشعبية، والفوت نت ،والكيوكوشنكاي، وتنس القدم، والتايكواندو، والتنس، ورياضات المهارة، والشطرنج ،والشطرنج الصيني، والجمباز ،وألعاب القوى ،وكمال الأجسام ،والتربية البدنية ،وجمعيات الإعاقة الفكرية، ورياضة اليوغا ،مع سفارة في ، واستعراضات للجيش اللبناني، كما تشارك جمعيات شبابية وكشفية.