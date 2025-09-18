30
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في واجهة بيروت البحرية.. هذا ما سيحصل الأحد المقبل
Lebanon 24
18-09-2025
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
عند الساعة الثالثة
من بعد
ظهر يوم الأحد 21 أيلول المقبل في واجهة
بيروت
البحرية، تنظم وزارة الشباب والرياضة النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع 2025".
Advertisement
وتُعدّ هذه الفعالية ختاماً لسلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع 2025" التي أقيمت في صور، جونية وعاليه.
ودعت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وزراء ونواب وسفراء واتحادات رياضية وشبابية وكشفيه للمشاركة في الحدث الذي يتخلله انشطة في عشرين رياضة، في طليعتها سباق الفرح الذي ينطلق عند تمام الثالثة، وستكون مختلف الأنشطة منقولة على شاشة" المؤسسة
اللبنانية
للإرسال".
ويشارك في "حدث بيروت" رياضات الدرفت (ATCL) والبيتانك والوشو - كونغ فو والغولف والملاكمة والركبي يونيون والايكيدو ، والرقص الرياضي، والرياضات التقليدية الشعبية، والفوت نت ،والكيوكوشنكاي، وتنس القدم، والتايكواندو، والتنس، ورياضات المهارة، والشطرنج ،والشطرنج الصيني، والجمباز ،وألعاب القوى ،وكمال الأجسام ،والتربية البدنية ،وجمعيات الإعاقة الفكرية، ورياضة اليوغا ،مع سفارة
الهند
في
لبنان
، واستعراضات للجيش اللبناني، كما تشارك جمعيات شبابية وكشفية.
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الواجهة البحرية الروشة وعين المريسة بيروت
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الواجهة البحرية الروشة وعين المريسة بيروت
18/09/2025 16:23:34
18/09/2025 16:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير عند الواجهة البحرية في بيروت
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير عند الواجهة البحرية في بيروت
18/09/2025 16:23:34
18/09/2025 16:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتبارًا من يوم غد حتى الأحد... هذا ما سيحصل في صيدا
Lebanon 24
اعتبارًا من يوم غد حتى الأحد... هذا ما سيحصل في صيدا
18/09/2025 16:23:34
18/09/2025 16:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا والصين ستجريان مناورات بحرية مشتركة بين 5-1 آب المقبل (إنترفاكس)
Lebanon 24
روسيا والصين ستجريان مناورات بحرية مشتركة بين 5-1 آب المقبل (إنترفاكس)
18/09/2025 16:23:34
18/09/2025 16:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رياضة
اللبنانية
الرياض
بيروت
من بعد
رياضي
الهند
رابعة
تابع
قد يعجبك أيضاً
السفارة السودانية في بيروت تعمّم إحاطة بشأن الأوضاع
Lebanon 24
السفارة السودانية في بيروت تعمّم إحاطة بشأن الأوضاع
09:20 | 2025-09-18
18/09/2025 09:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الوفاء للمقاومة: ترخيص ستارلينك مريب وغير شرعي
Lebanon 24
الوفاء للمقاومة: ترخيص ستارلينك مريب وغير شرعي
09:18 | 2025-09-18
18/09/2025 09:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خليل: ضرورة حماية مشاركة المغتربين في الانتخابات
Lebanon 24
خليل: ضرورة حماية مشاركة المغتربين في الانتخابات
09:14 | 2025-09-18
18/09/2025 09:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد جمعية "اليازا" زار وزير الأشغال لتعزيز السلامة المرورية
Lebanon 24
وفد جمعية "اليازا" زار وزير الأشغال لتعزيز السلامة المرورية
09:12 | 2025-09-18
18/09/2025 09:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: قرار نهائي.. مهمة سورية لبنانية ضدّ العصابات
Lebanon 24
بالفيديو: قرار نهائي.. مهمة سورية لبنانية ضدّ العصابات
09:02 | 2025-09-18
18/09/2025 09:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
15:30 | 2025-09-17
17/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:20 | 2025-09-18
السفارة السودانية في بيروت تعمّم إحاطة بشأن الأوضاع
09:18 | 2025-09-18
الوفاء للمقاومة: ترخيص ستارلينك مريب وغير شرعي
09:14 | 2025-09-18
خليل: ضرورة حماية مشاركة المغتربين في الانتخابات
09:12 | 2025-09-18
وفد جمعية "اليازا" زار وزير الأشغال لتعزيز السلامة المرورية
09:02 | 2025-09-18
بالفيديو: قرار نهائي.. مهمة سورية لبنانية ضدّ العصابات
09:00 | 2025-09-18
الانتخابات النيابية بدأت قبل أن تبدأ
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 16:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 16:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 16:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24