رئيس اتحاد بلديات زغرتا التقى وفدا من اليونسكو

Advertisement

استقبل رئيس المهندس بسام هيكل، بعثة خبراء دوليّة من في ، بناءً على طلب – ، لبحث سبل تقديم الدعم الفني والاستراتيجي للحفاظ على وادي قزحيا وإدارته بشكل مستدام.وجرى عرض للجهود القائمة لتأمين حماية الوادي وتقييم وضعه الراهن، مع مناقشة التحديات التي تواجه الحفاظ على خصائصه الفريدة وقيمته المميّزة.ويُعدّ الوادي جزءًا أساسيًا من – غابة أرز ، المدرَج على قائمة التراث العالمي لما يتميّز به من قيمة روحية وثقافية وجمال طبيعي فريد.