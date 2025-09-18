Advertisement

لبنان

رئيس اتحاد بلديات زغرتا التقى وفدا من اليونسكو

Lebanon 24
18-09-2025 | 07:04
A-
A+
Doc-P-1418542-638938015347109554.png
Doc-P-1418542-638938015347109554.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا المهندس بسام هيكل، بعثة خبراء دوليّة من منظمة اليونسكو في مقر الاتحاد، بناءً على طلب وزارة الثقافةالمديرية العامة للآثار، لبحث سبل تقديم الدعم الفني والاستراتيجي للحفاظ على وادي قزحيا وإدارته بشكل مستدام. 
Advertisement

 وجرى عرض للجهود القائمة لتأمين حماية الوادي وتقييم وضعه الراهن، مع مناقشة التحديات التي تواجه الحفاظ على خصائصه الفريدة وقيمته المميّزة.

ويُعدّ الوادي جزءًا أساسيًا من وادي قاديشا – غابة أرز الرب، المدرَج على قائمة التراث العالمي لما يتميّز به من قيمة روحية وثقافية وجمال طبيعي فريد.

 
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية طرابلس إلتقى وفداً من إتحاد الشباب الوطني
lebanon 24
18/09/2025 16:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سويف استقبل رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا
lebanon 24
18/09/2025 16:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش استقبل درغام ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط ووفدا من المنظمة الدولية للهجرة
lebanon 24
18/09/2025 16:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يلتقي سفيرة تشيكيا ويبارك اجتماع اتحاد بلديات بشري وزغرتا
lebanon 24
18/09/2025 16:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد بلديات قضاء زغرتا

المديرية العامة للآثار

المديرية العامة

منظمة اليونسكو

وزارة الثقافة

وادي قاديشا

مقر الاتحاد

رئيس اتحاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:20 | 2025-09-18
09:18 | 2025-09-18
09:14 | 2025-09-18
09:12 | 2025-09-18
09:02 | 2025-09-18
09:00 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24