لبنان

فضل الله استقبل سلام والخطيب: دعوة لتكريس ثقافة قبول الآخر

18-09-2025 | 07:14
استقبل العلامة السيد علي فضل الله، رئيس تحرير جريدة "اللواء" الأستاذ صلاح سلام، حيث جرى البحث في آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
وأشار فضل الله إلى أنّه "وكأن هذا الوطن كُتب عليه أن يبقى في دائرة الاهتزاز وعدم الاستقرار"، لافتًا إلى أنّ "اللبنانيين أدمنوا إثارة الخلافات"، ومشدّدًا على ضرورة تكريس ثقافة قبول الآخر، وعدم الارتهان للشعارات أو الانتماءات الضيقة، بل الانفتاح على الأطر الوطنية الواسعة.
وأكد فضل الله "أهمية وضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الخاصة والذاتية، وعدم الارتهان للإملاءات الخارجية".

كما استقبل فضل الله الوزير السابق طارق الخطيب وشقيقه الكاتب الدكتور علي محمد الخطيب، حيث تم التداول في عدد من القضايا الفكرية والثقافية والإسلامية والسياسية. وقدم الدكتور الخطيب كتابه الجديد بعنوان "الصراط المستقيم".

وأشاد الوزير السابق الخطيب بمدرسة المرجع السيد محمد حسين فضل الله "التي تمثل نهج الوحدة والقيم الإنسانية والأخلاقية"، منوّهًا بالدور الذي يقوم به السيد علي فضل الله في "تعزيز الأواصر الوطنية والإسلامية".
بدوره، رحب فضل الله بالزائرين مثمّنًا "الروحية الوحدوية"، ومؤكدًا على أهمية اللقاءات التي تقرّب بين اللبنانيين وتزيل الصور النمطية الخاطئة، داعيًا إلى "توحيد الجهود لمواجهة التحديات الكبرى".

ومن الزوار أيضًا السيد صادق الموسوي الذي قدّم للسيد فضل الله كتابه الجديد بعنوان "تمام نهج البلاغة".
 
(الوكالة الوطنية)
